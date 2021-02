Brasil O Brasil aplicou 3 milhões e 600 mil doses de vacinas contra o coronavírus até agora. Quase 26 mil pessoas já receberam a segunda injeção

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Injeção complementar abrange, por enquanto, 0,01% da população nacional. (Foto: Tania Rego/Agência Brasil)

Divulgado na noite deste domingo (7), o mais recente balanço sobre o ritmo de vacinação contra o coronavírus no País indica a aplicação de pelo menos 3,6 milhões de doses desde o dia 21 de janeiro. Ao menos 25,7 mil brasileiros já receberam a segunda injeção segunda dose já foi aplicada em 25.688 pessoas, o que representa 0,01% da população nacional.

Confira, a seguir, o desempenho parcial de cada Estado até agora na imunização. Os dados se referem à quantidade absoluta (número de doses) e cobertura vacinal (percentual).

– Acre: 9.654 (1,08%);

– Alagoas: 67.315 (2,01%);

– Amazonas: 115.470 (2,74%);

– Amapá: 9.287 (1,08%);

– Bahia: 286.006 (1,92%);

– Ceará: 159.007 (1,73%);

– Distrito Federal: 97.739 (3,20%);

– Espírito Santo: 74.537 (1,83%);

– Goiás: 125.437 (1,76%);

– Maranhão: 84.759 (1,19%);

– Minas Gerais: 1ª dose – 304.314 (1,43%); 2ª dose – 17.750 (0,08%);

– Mato Grosso do Sul: 71.688 (2,55%);

– Mato Grosso: 58.157 (1,65%);

– Pará: 73.970 (0,85%);

– Paraíba: 67.114 (1,66%);

– Pernambuco: 1ª dose – 189.362 (1,97%); 2ª dose – 2.648 (0,03%);

– Piauí: 45.325 (1,38%);

– Paraná: 198.310 (1,72%);

– Rio de Janeiro: 268.214 (1,54%);

– Rio Grande do Norte: 63.761 (1,80%);

– Rondônia: 25.300 (1,41%);

– Roraima: 14.775 (2,34%);

– Rio Grande do Norte: 230.858 (2,02%);

– Santa Catarina: 89.162 (1,23%);

– Sergipe: 26.393 (1,14%);

– São Paulo: 803.037 (1,73%);

– Tocantins: 14.145 (0,89%).

Consórcio

A estatística é elaborada pelo consórcio de veículos de imprensa (portais de notícias Uol e G1, mais jornais “O Globo”, “Extra”, “Estadão” e “Folha de S.Paulo”). Esse iniciativa é similar à adotada pelo mesmo grupo desde junho do ano passado para proporcionar dados atualizados sobre os casos de coronavírus e óbitos por Covid.

A iniciativa foi uma resposta à postura do presidente Jair Bolsonaro, que na época decidiu restringir acesso a dados sobre a pandemia.

Os boletins informam, atualmente, o número de mortos por coronavírus e de testes positivos desde os primeiros casos, bem como a média móvel de casos. Esse último indicador permite verificar em quais Estados a pandemia do coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

Insumos

O Instituto Butantan-SP deve receber nesta quarta-feira (10) um novo lote de insumos, vindos da China, para a produção da vacina Coronavac. Segundo informação do governo do Estado de São Paulo, a carga estava pronta para embarque no aeroporto de Pequim neste domingo.

O lote tem 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), produzido no país asiático pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan no desenvolvimento do imunizante. A matéria-prima permitirá a produção de mais de 8,7 milhões de doses, que serão destinadas ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Na semana passada, 5,4 mil litros de IFA foram recebidos em São Paulo da mesma fornecedora, suficientes para a produção de 8,6 milhões de doses da Coronavac. Somadas, as cargas permitirão a fabricação de 17,3 milhões de doses, que começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde a partir do final deste mês.

A previsão do instituto é que a produção de vacinas contra a Covid alcance até 600 mil doses diárias com as duas remessas de matéria-prima.

Em janeiro, o Butantan entregou 8,7 milhões de unidades da Coronavac ao Ministério da Saúde. Foram 6 milhões de doses no dia 17, 900 mil no dia 22 e 1,8 milhão no dia 29.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil