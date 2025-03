Mundo O “elenco” montado por Donald Trump no governo dos Estados Unidos parece estar rachado. Elon Musk “soltou os cachorros” no secretário de Estado Marco Rubio

O bate boca ocorreu em uma reunião na qual Trump informou aos chefes de seu gabinete que eles, não Musk, têm a palavra final sobre pessoal e políticas em suas agências. (Foto: Reprodução)

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o bilionário conselheiro da Casa Branca, Elon Musk, discutiram na última quinta-feira (6) durante uma reunião de gabinete, na presença do presidente Donald Trump, sobre a quantidade de cortes de pessoal realizados por Rubio, informou o jornal “New York Times” na sexta (7).

O bate boca ocorreu em uma reunião na qual Trump informou aos chefes de seu gabinete que eles, não Musk, têm a palavra final sobre pessoal e políticas em suas agências.

Ainda de acordo com o jornal, Musk, designado por Trump para eliminar grandes partes da burocracia federal, acusou Rubio de não ter demitido “ninguém” e de resistir ao impulso de Musk por grandes reduções de pessoal.

Rubio por sua vez reagiu, afirmando que 1.500 funcionários do Departamento de Estado aceitaram pacotes de aposentadoria antecipada, segundo o Times.

O jornal disse que Rubio perguntou sarcasticamente se Musk queria que ele recontratasse todas essas pessoas só para que pudesse fazer um show demitindo-as novamente.

A reunião foi convocada após reclamações sobre a abordagem agressiva da operação de Musk por parte de chefes de agências aos principais funcionários da Casa Branca, incluindo a chefe de gabinete Susie Wiles.

O Escritório de Assuntos Legislativos da Casa Branca foi inundado com ligações nos últimos dias de membros republicanos frustrados do Congresso de todo o país, alguns dos quais enfrentaram a raiva de eleitores em suas casas.

Versão de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (7) que não houve “nenhum conflito” entre Elon Musk e o secretário de Estado Marco Rubio depois que o The New York Times relatou que os dois americanos discutiram em uma reunião do gabinete na quinta-feira (6).

“Nenhum conflito, eu estava lá. Ele é apenas encrenqueiro”, disse Trump, referindo-se ao repórter que fez a pergunta. “Elon se dá muito bem com Marco e ambos estão fazendo um trabalho fantástico. Não há conflito.”

Trump, que estava no Salão Oval assinando uma ação executiva para estabelecer uma força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026, foi pressionado novamente sobre as tensões na reunião do gabinete.

“Estamos falando da FIFA”, disse Trump. “Eles são dois caras ótimos e se dão fantasticamente bem. Marco se saiu incrivelmente bem como secretário de Estado, e Elon é um cara muito único que fez um trabalho fantástico.” As informações são dos portais G1 e CNN.

