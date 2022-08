Rio Grande do Sul Obras na RSC-453 deixam trânsito lento em Venâncio Aires

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Movimentação de trabalhadores e máquinas geram bloqueios de faixas e retenção sinalizada. Foto: EGR/Divulgação Movimentação de trabalhadores e máquinas geram bloqueios de faixas e retenção sinalizada. (Foto: EGR/Divulgação) Foto: EGR/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os motoristas que trafegarem pelo Vale do Taquari precisam redobrar a atenção a partir do entroncamento da RSC-453 com a RSC-287, em Venâncio Aires. O alerta da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) se deve pelas obras que começaram nesta segunda-feira (1º) e devem seguir nos próximos meses.

Nesta primeira etapa, os trabalhos estão concentrados na recuperação do pavimento do quilômetro 2, em Venâncio Aires, em direção a Mato Leitão. Na sequência, as obras avançarão para outros trechos, até o quilômetro 29, em Lajeado.

Com a intensa movimentação de trabalhadores e máquinas na rodovia, as atividades no trecho estão gerando bloqueios de faixas e retenção sinalizada (quando veículos são liberados de forma intercalada, com passagem em apenas um sentido da via). A EGR alerta para que os motoristas estejam atentos à sinalização no local, respeitando os limites de velocidade.

Cronograma

Agosto e setembro: recuperação do pavimento existente, do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão.

Outubro: colocação do recapeamento asfáltico, reforço na capacidade estrutural e sinalização, do quilômetro zero ao 15.

Novembro: recuperação do pavimento existente, colocação de recapeamento asfáltico e aumento da capacidade estrutural e sinalização, do quilômetro 20 ao 25, em Cruzeiro do Sul. Também será feita a implantação das interseções nos quilômetros 27 e 29 e ampliação no acesso ao Distrito Industrial de Venâncio Aires, no entroncamento com a rua Djanir Hausen de Oliveira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul