Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Segundo a Diocese de Sobral, o padre “reconheceu ter tido um comportamento inadequado”. (Foto: Reprodução)

Um padre foi afastado das funções ministeriais nesta quarta-feira (21) e ficará impedido de celebrar missas após participar de uma festa de forró em Fortaleza (CE). Ele foi visto no último dia 17 trajando uma fantasia que se assemelhava a uma batina e estava acompanhando de um homem fantasiado de demônio.

Ele faz parte de uma paróquia em Martinópole, no interior do Ceará. Em nota, a Diocese de Sobral informou que o padre prestou esclarecimentos à cúria diocesana e que, na ocasião, ficou decidido que ele ficará na paróquia apenas até o mês de dezembro.

Depois disso, o padre deve tirar um ano sabático “para refletir sobre a sua vocação e também para aprofundar os seus estudos”, disse o bispo diocesano, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos.

Ainda segundo a Diocese de Sobral, o padre “reconheceu ter tido um comportamento inadequado e não condizente com o estado clerical e se mostrou disposto a mudar de conduta”.

Leia na íntegra a nota divulgada pela Diocese de Sobral: “Como é do conhecimento de todos, a participação do Rev.mo. Pe. Renato Welton Farias Bôto numa festa dançante, realizada em Fortaleza no final de semana passado, trajando uma fantasia que se assemelhava a uma batina e acompanhado de alguém fantasiado de demônio, teve grande repercussão nas redes sociais, produzindo um enorme mal-estar no clero e entre os fiéis leigos, principalmente na sua paróquia, em Martinópole. Diante da gravidade dos fatos, chamei-o à Cúria Diocesana, na manhã desta quarta-feira, dia 21, para prestar os devidos esclarecimentos acerca de seu comportamento inadequado e absolutamente impróprio para um sacerdote, tanto no que se refere a sua participação em festas dançantes, quanto nas postagens que tem feito frequentemente nas redes sociais, com publicação de fotos inadequadas, de vídeos que não condizem com o estado clerical e de comentários impróprios para um sacerdote. Todos estes fatos foram admitidos pelo sacerdote, que reconheceu ter tido um comportamento realmente inadequado e não condizente com o estado clerical e se mostrou disposto a mudar de conduta. Na ocasião, ficou acertado também que não haverá mais postagens dessa natureza nas suas redes sociais e que o sacerdote deverá cuidar melhor da sua postura e da sua conduta. Além disso, ficou decidido que ele ficará na paróquia apenas até dezembro, depois disso ele vai tirar um ‘ano sabático’, num local a ser determinado pelo bispo, para refletir mais sobre a sua vocação e também para aprofundar os seus estudos. Cientes que são grandes as batalhas que os sacerdotes enfrentam todos os dias para viver a sua vocação neste mundo, dediquemos diariamente as nossas orações para que para além de bons pastores, pregadores e administradores, os sacerdotes sejam santos”, diz o comunicado assinado por Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, Bispo Diocesano de Sobral. As informações são do portal de notícias G1 e da Diocese de Sobral.

