Política Parlamento gaúcho tem 20 partidos e 3 federações na disputa pelas 55 vagas

26 de agosto de 2022

No TSE, até o momento, 823 candidatos disputarão as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Estado. Foto: Galileu Oldenburg No TSE, até o momento, 823 candidatos disputarão as 55 vagas na Assembleia Legislativa do Estado. (Foto: Galileu Oldenburg) Foto: Galileu Oldenburg

Esta sexta-feira (26) marca o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Nestas eleições, a disputa pelas 55 vagas da Assembleia Legislativa gaúcha tem registrada, até o momento, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 823 candidatos, uma redução inferior a 4% em relação ao pleito de 2018, quando 854 candidatos postularam as cadeiras do Legislativo estadual.

A vigência de novos critérios legais, como o fim das coligações, repercutiu nas listas de candidatos dos 20 partidos políticos e três federações partidárias que estarão disponíveis na urna eletrônica no dia 2 de outubro para escolha dos mais de 8 milhões de eleitores gaúchos.

Chapas puras

Agir – (13 candidatos); Avante (19); Democracia Cristã (8); MDB (38); Novo (21); Patriota (24); PCB (2); PDT (52); PL (43); PP (52); Pode (53); PRTB (6); PSB (44); PSC (47); PSD (50); PSTU (3); PTB (49); Republicanos (52); Solidariedade (38); e União (56).

Federações partidárias

Na justiça eleitoral estão registradas três federações partidárias que concorrem às vagas na Assembleia Legislativa gaúcha. Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) – (57 candidatos); Federação PSDB/Cidadania (56); e Federação PSOL/REDE (38).

Federações e coligações

Desde 2017, as coligações foram extintas nas eleições proporcionais, que elegem representantes para as casas legislativas (cargos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador). No entanto, a legislação continuou a permitir a união de partidos em torno de uma única candidatura nas eleições majoritárias (para os cargos de presidente, senador, governador e prefeito).

Com a criação das federações, os partidos poderão se unir para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato conquistado. A federação de partidos vale para eleições majoritárias e proporcionais.

Assim, a principal diferença é o caráter permanente das federações, uma vez que as alianças firmadas nas coligações valem apenas até a eleição, podendo ser desfeitas logo em seguida.

Diplomação e posse

Após a homologação dos resultados, os eleitos deverão ser diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral, sendo o dia 19 de dezembro o último dia para a diplomação, conforme o calendário das eleições de 2022.

Antes da posse, os deputados devem apresentar o diploma expedido pela Justiça Eleitoral e confirmar o nome parlamentar e legenda partidária. No dia 31 de janeiro de 2023, a Assembleia reúne-se em sessão solene para a posse dos parlamentares, sendo instalada a 56ª Legislatura e procedendo-se, na mesma ocasião, à eleição da Mesa Diretora.

A posse do novo governador se dá um mês antes, no dia 1º de janeiro, também em sessão solene no Plenário 20 de Setembro. Já a partir das eleições de 2026, a data das posses do presidente da República e dos governadores serão alteradas para ocorrerem nos dias 5 e 6 de janeiro, respectivamente, conforme reforma eleitoral aprovada em 2021.

