Política Partido Progressistas aprova negociação com o União Brasil que pode criar a maior bancada da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Caso a federação entre PP e União Brasil se concretize, ela se tornará o maior grupo político da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira (PI), confirmou na noite da última terça-feira (18) que o partido decidiu seguir com as negociações para formar uma federação com o União Brasil. A decisão foi tomada após uma reunião convocada pela presidência do PP, que consultou a Executiva Nacional sobre a formação da federação partidária.

Em sua publicação nas redes sociais, Nogueira escreveu: “Em reunião convocada pela presidência do Progressistas para consultar a Executiva Nacional sobre a formação de federação partidária com o União Brasil, após intensa discussão, deputados federais, senadores e presidentes de diretórios estaduais decidiram, por unanimidade, dar pleno aval à presidência do partido para prosseguir as tratativas no sentido de consolidar a criação da federação.”

Agora, a decisão sobre a formação da federação depende do União Brasil. Inicialmente, ainda no ano passado, havia a possibilidade de o Republicanos também participar da federação. No entanto, o partido decidiu não seguir nas negociações. Em seu lugar, o União Brasil tem buscado uma possível fusão com o PSDB, o que pode alterar o cenário político.

Caso a federação entre PP e União Brasil se concretize, ela se tornará o maior grupo político da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares, ultrapassando o PL, de Jair Bolsonaro, que atualmente possui a maior bancada. No Senado, as bancadas do Progressistas e do União Brasil somam um total de 13 senadores.

Uma federação partidária pode ser formada por dois ou mais partidos políticos que se unem para atuar de forma conjunta por, pelo menos, quatro anos. Essa união permite que os partidos se apresentem como um único bloco nas disputas eleitorais, funcionando de maneira unificada, como se fossem uma única legenda.

No entanto, as federações estão sujeitas às mesmas regras que se aplicam aos partidos políticos individuais. Isso significa que uma federação pode formar uma coligação com outros partidos para disputar cargos majoritários, como o de presidente ou governador, mas não pode se coligar com outras legendas nas eleições proporcionais, como as de deputados e vereadores.

As federações foram aprovadas em uma reforma eleitoral do Congresso Nacional e passaram a ser permitidas a partir das eleições de 2022. Com esse modelo, os partidos buscam aumentar a força política e garantir maior representação nas esferas legislativas. (As informações são da CNN Brasil)

