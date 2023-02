Rio Grande do Sul Pavimentação da estrada que dá acesso ao Cristo Protetor, em Encantado, será concluída em abril

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

O trecho, de 2,4 quilômetros, contará com uma ciclovia e espaço para caminhadas na lateral da pista Foto: Divulgação/Prefeitura de Encantado

A pavimentação asfáltica do caminho que liga a Lagoa da Garibaldi ao Cristo Protetor – considerada a maior estátua cristã do mundo –, em Encantado, no Vale do Taquari, está com 50% dos trabalhos concluídos. As obras devem ser finalizadas em abril, segundo a prefeitura.

O trecho, de 2,4 quilômetros, contará com uma ciclovia e espaço para caminhadas na lateral da pista. O valor da pavimentação da estrada chega a R$ 8 milhões, com aporte do governo do Estado, por meio do Programa Pavimenta RS, de R$ 4 milhões. O restante do valor contará com recursos próprios do município.

Cerca de 140 mil pessoas de diversas regiões do Brasil e de 40 países já visitaram o Cristo Protetor desde maio de 2021. O monumento tem 43,5 metros de altura total e pesa mais de 1,7 tonelada.

Fonte da Vida

Começaram as fases de testes da “Fonte da Vida” no pedestal do Cristo Protetor. No total, são oito nichos em cor preta. A água, neste momento dos testes, vem da Lagoa da Garibaldi, mas estuda-se a possibilidade de captar a água da Corsan ou de algum poço artesiano que será perfurado na região.

“A água é a origem da vida e o elemento de regeneração corporal e espiritual, o símbolo da fertilidade, da pureza, da sabedoria e da virtude. As oito quedas simbolizam a ressurreição e representam Jesus Cristo, número do Novo Testamento e símbolo da eternidade de uma nova época”, explicou uma das arquitetas que trabalha no projeto, Daniela De Conto.

