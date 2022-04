Mundo Bombardeio em estação de trem na Ucrânia deixa dezenas de mortos e feridos

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

No momento do ataque, pessoas se enfileiravam para tentar entrar em trens e deixar a região Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Pelo menos 39 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas após um ataque aéreo a uma estação de trem, na manhã desta sexta-feira (08), em Kramatorsk, na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia.

Segundo a administradora do sistema ferroviário do país, dois mísseis atingiram a estação. De acordo com o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, 4 mil pessoas estavam no local no momento do ataque. Elas se enfileiravam para tentar entrar em trens e deixar a região.

O governo da Ucrânia pede que moradores das cidades do Leste da Ucrânia deixem às pressas a região, onde, segundo Kiev, Moscou prepara fortes ataques. Kyrylenko afirmou que o bombardeio na estação foi feito pela artilharia russa.

O Kremlin e o Ministério da Defesa da Rússia negaram que as forças russas sejam responsáveis pelo ataque. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as tropas não tinham missões previstas para a região nesta sexta-feira (08).

Já líderes separatistas da região de Donetsk alegaram que os mísseis foram “uma provocação da Ucrânia”, o que Kiev nega.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, culpou a Rússia pelo ataque a “milhares de ucranianos pacíficos esperando para serem retirados da área”. “Os russos não-humanos não abandonam seus métodos. Sem força nem coragem de fazer frente a nossas tropas no campo de batalha, eles estão cinicamente destruindo a população civil. Isso é diabólico e não tem limites. E, se não for punida, a Rússia nunca vai parar”, declarou.

Desde o início desta semana, a Ucrânia e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) afirmam que Moscou prepara uma nova onda de bombardeios no Leste e no Sul do país.

