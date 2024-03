Notas Brasil PM procurado por assassinato de advogado no Rio se entrega

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

O policial militar (PM) Leandro Machado da Silva, suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, morto com pelo menos 10 tiros no último dia 26, se entregou nessa terça-feira (5) à polícia. Leandro Machado da Silva já tem histórico de prisão pela prática de homicídio e por integrar uma milícia em Duque de Caxias.

