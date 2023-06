Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal resgata pássaros silvestres escondidos dentro de um ônibus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











As aves estavam sendo transportadas escondidas em um ônibus intermunicipal Foto: Divulgação/PRF As aves estavam sendo transportadas escondidas em um ônibus intermunicipal. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou sete pássaros silvestres na BR-290 na cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. As aves estavam sendo transportadas escondidas em um ônibus intermunicipal.

Os policiais rodoviários federais realizavam operação de fiscalização, em frente à Unidade Operacional da PRF, quando abordaram um ônibus que fazia a linha entre os municípios de Quaraí x Santa Maria. Durante a vistoria do veículo foi localizado no fundo dele, escondido em uma sacola, uma pequena gaiola com sete pássaros silvestres.

As aves, da espécie pintassilgo português, eram transportadas sem as mínimas condições de ventilação, iluminação e espaço. Estima-se que o valor dessas aves no mercado clandestino ultrapasse os mil reais.

Não foi localizado, entre os passageiros, o proprietário dos animais. Os pássaros foram levados para a Polícia Judiciária em Rosário do Sul para registro de ocorrência e posteriormente serão devolvidos a natureza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-rodoviaria-federal-resgata-passaros-silvestres-escondidos-dentro-de-um-onibus-no-rio-grande-do-sul/

Polícia Rodoviária Federal resgata pássaros silvestres escondidos dentro de um ônibus no Rio Grande do Sul

2023-06-29