Política Por viva-voz no telefone de Flávio, Bolsonaro agradece manifestantes no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Foto: Reprodução

No mesmo dia em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram manifestações em várias cidades do País, neste domingo (2), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo mostrando o pai sentado, com a tornozeleira eletrônica visível, enviando uma mensagem por telefone aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos. É pela nossa liberdade, estamos juntos. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos! Valeu!”, disse o ex-presidente, em tom de incentivo aos atos, no viva-voz do telefone de Flávio para o público em Copacabana.

Bolsonaro cumpre medidas cautelares impostas pelo STF no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado e uso das Forças Armadas para subverter o resultado das eleições de 2022.

A manifestação ocorreu em várias cidades do País. O ato foi marcado por ausências importantes do campo da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado como principal herdeiro político de Bolsonaro. Segundo uma nota distribuída por sua assessoria, ele passa neste domingo por um procedimento hospitalar.

Diferentemente da manifestação de abril na Paulista, marcada pelo discurso de Bolsonaro em inglês, o ato deste domingo também não contou com nomes de outros possíveis presidenciáveis, como os governadores Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de Minas, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás.

Os apoiadores de Bolsonaro levaram faixas com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), além de pedidos de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Na mira dos manifestantes, estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em São Paulo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante Cavalcante lembrou os nomes dos participantes da tentativa de golpe do 8 de janeiro e classificou como “humilhação” a atual situação do ex-presidente Bolsonaro, que usa uma tornozeleira eletrônica por determinação do STF.

“Só com Bolsonaro nas urnas teremos paz. Caso contrário, teremos guerra nas ruas. Deixem Bolsonaro concorrer em 2026”, afirma.

Em Porto Alegre, os apoiadores se concentraram na Avenida Goethe na tarde deste domingo. Políticos gaúchos apoiadores de Jair Bolsonaro participaram da manifestações, como os deputados federais Luciano Zucco e Sanderson. Uma faixa com um pedido, escrito inglês e português, para “acabar a ditadura do Supremo” foi erguida no viaduto que atravessa a avenida.

2025-08-03