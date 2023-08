Esporte Porto Alegre é uma das cidades escolhidas para a candidatura do Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Resposta da Fifa será anunciada em maio do ano que vem. (Foto: Arquivo/Fifa)

Porto Alegre é uma das dez cidades listadas na candidatura do País como sede da próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027. A informação consta em ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à prefeitura da Capital e à Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Assinado pelo presidente da entidade máxima do futebol nacional, Ednaldo Rodrigues Gomes, o documento ressalta a força das mulheres nos gramados esportivos do Rio Grande do Sul e a infraestrutura dos estádios da cidade. Também menciona o apoio recebido pela modalidade no Estado.

O Brasil concorre com a África do Sul e com duas candidaturas conjuntas: Estados Unidos e México (pela América do Norte) e Alemanha, Bélgica e Holanda (pela Europa).

A diretoria da Federação gaúcha havia se reunido com representantes do Executivo municipal, em março, a fim de formalizar a disposição em fazer parte da lista de candidatos a sede da décima edição do evento. Na ocasião, foi mencionada a realização de grandes eventos na capital gaúcha, como o campeonato de skate STU National e o South Summit, bem como a disponibilidade de estádios de alto padrão.

Também foi enaltecido o fato de que a cidade já recebeu partidas de duas Copas do Mundo masculinas. A primeira vez foi em 1950, no estádio dos Eucaliptos, ao passo que a segunda teve como local o Beira-Rio – ambos pertencentes ao Sport Club Internacional.

Com a resposta positiva, que chegou nesta segunda-feira (29), o prefeito Sebastião Melo se manifestou sobre a aprovação: “Agradecemos à FGF pela parceria e auxílio nas tratativas para concretizar a proposta de trazer para Porto Alegre este evento tão importante. Trata-se de uma grande oportunidade de impulsionar desenvolvimento e gerar oportunidades para a cidade e seus cidadãos”.

Cronograma

– A CBF estabelece um prazo de dois meses de trabalho conjunto para viabilizar todos os documentos e informações exigidas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

– Em janeiro ou fevereiro, integrantes da Confederação devem realizar visita técnica às cidades-sede.

– No dia 18 de maio do ano que vem, será definido qual país receberá o Mundial de Seleções femininas (que em 2023 foi realizado na Austrália e Nova Zelândia, tendo como campeã a Espanha).

– Caso a candidatura do Brasil seja confirmada, Porto Alegre fará parte de uma lista que inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus e Fortaleza.

(Marcello Campos)

