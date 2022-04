O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro à reeleição será “cara”. O chefe do Executivo se filiou à sigla em novembro do ano passado.

“Cara [a campanha para presidente]. Ele vai ter que usar avião todo dia. Nós temos que dar preferência para ele. Agora, nós temos que ter doação, nós temos que partir em cima disso”, afirmou Costa Neto na quarta-feira (06), em Brasília.

“Vamos ter que arrecadar porque, senão, nós não conseguimos sobreviver. Não é só nós, tem muito partido prejudicado também. Esse negócio de não ter coligação também atrapalhou muito. Os partidos ficaram com dificuldade. Cada um tem que ter vida própria, mas nós vamos vencer isso daí. Vencemos já no passado. Conseguimos chegar a 43 deputados antes da entrada do Bolsonaro. Vamos ter sucesso”, acrescentou o presidente do PL.

Nas eleições de 2018, Bolsonaro declarou ter gastado R$ 2,8 milhões. Desde 2015, após uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), doações de empresas para campanhas eleitorais estão proibidas. Com isso, as campanhas devem ser custeadas com verba do fundo eleitoral, recursos próprios e com doações de pessoas físicas, observados os limites previstos em lei.