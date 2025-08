Brasil Presidente do Senado faz apelo para acabar com obstrução bolsonarista na Casa

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre decidiu marcar uma reunião com lideranças do Parlamento para discutir uma forma de acabar com a obstrução bolsonarista nos plenários do Senado e da Câmara.

O senador fez um apelo aos parlamentares da oposição para que atuem “com civilidade e diálogo” na resolução do impasse, que prejudica as votações no Legislativo.

“Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa

população”, escreveu Alcolumbre.

A busca de diálogo com os bolsonaristas evita, num primeiro momento, a adoção de medidas mais duras contra os parlamentares, que tentam cassar o direito de deputados e senadores votarem projetos de lei e discutirem

propostas em sessões do Parlamento.

O bolsonarismo ocupou os plenários do Legislativo e ameaça interditar o Congresso, caso as propostas que livram bolsonaristas da cadeia não sejam votadas.

Prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por “reiterado descumprimento de medidas cautelares”. Moraes afirmou que o ex-mandatário “ignorou e desrespeitou” a Corte e justificou a medida com base na participação de Bolsonaro por telefone na manifestação contra o STF e a favor da anistia que reuniu apoiadores em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no domingo.

O vídeo com uma das falas foi postado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagado horas depois. Bolsonaro saudou os presentes e afirmou que a manifestação era “pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil”. Para um grupo de ministros da Corte, contudo, apesar de o post ter sido deletado, o gesto do parlamentar pode ter representado uma violação às restrições impostas ao pai.

“Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com o seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram”, escreveu Moraes, complementando: “A participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas”.

No entendimento de Moraes, Bolsonaro produziu material para ser replicado por três filhos nas redes (Eduardo, Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro) e outros apoiadores, com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques” ao STF e “apoio ostensivo à intervenção estrangeira” no Poder Judiciário. “A Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico”, destacou o ministro, em letras maiúsculas. Com informações da Revista Veja e do portal O Globo.

