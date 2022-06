O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou neste sábado (25) a lei que restringe a compra de armas no país para jovens de 18 a 21 anos e pessoas com antecedentes criminais ou histórico de doença mental e violência doméstica.

A nova lei, aprovada pelo Congresso dos EUA, é a maior mudança em três décadas na legislação do país sobre a compra de armas. “Se Deus quiser, muitas vidas serão salvas”, afirmou Biden.

Ele fez referência aos parentes das vítimas do ataque no qual morreram 19 crianças e duas professoras em uma escola primária no Texas, no mês passado. Os familiares dos mortos pediram mudanças na legislação sobre as armas. “A mensagem foi para que nós fizéssemos algo. Hoje, nós fizemos”, declarou o presidente.