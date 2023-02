Mundo Presidente da Ucrânia diz que quer se encontrar com Lula em Kiev

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Volodymyr Zelensky gostaria que o presidente brasileiro o ajudasse e apoiasse com um plataforma de conversação com a América Latina Foto: Divulgação Volodymyr Zelensky gostaria que o presidente brasileiro o ajudasse e apoiasse com um plataforma de conversação com a América Latina. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta sexta-feira (24), dia em que a invasão russa a seu país completa um ano, que convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para visitar seu país e se reunirem pessoalmente. “Eu lhe mandei convites para vir à Ucrânia. Realmente espero me encontrar com ele. Gostaria que ele me ajudasse e apoiasse com um plataforma de conversação com a América Latina”, disse Zelensky numa entrevista coletiva em Kiev.

“Estou realmente interessado nisso. Estou esperando pelo nosso encontro. Face a face vou me fazer entender melhor”, afirmou.

Urgente

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é “urgente” que um grupo de países não envolvidos na guerra assuma o papel de encaminhar negociações para o restabelecimento da paz no leste europeu. “No momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz”, afirmou Lula.

Nos últimos dias, o governo brasileiro tem defendido que um grupo de nações entre no cenário para fazer negociações entre os dois países do conflito. Zelensky disse que gostaria que países da América Latina e da África, assim como China e Índia, se juntassem a uma fórmula de paz proposta por Kiev para acabar com a guerra.

“Você sabe como é difícil para mim deixar o país, mas eu viajaria especialmente para esta reunião”, disse ele sobre a perspectiva de uma cúpula com os países latino-americanos. “Eu poderia me comunicar com eles, com sua mídia, com suas sociedades.”

País de paz

Lula já afirmou que o Brasil é um país de paz e não quer tomar lado na guerra do leste europeu. Para ele, a invasão da Ucrânia pela Rússia foi um “erro crasso”, mas “quando um não quer, dois não brigam”.

Ele também disse que não tem interesse em enviar armamento que possa ser utilizado na guerra. “O Brasil não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta”, afirmou o petista no mês passado.

Em entrevista nesta sexta-feira, o encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, afirmou que o país “não aceitará a paz a qualquer custo” e que um eventual acordo com a Rússia depende da saída das tropas de Vladimir Putin dos territórios ucranianos.

Ligações para Putin e Zelensky

Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na próxima semana, Lula deve falar por telefone com os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin.

