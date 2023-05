Mundo Primeiro-ministro do Canadá tira foto com “pernas abertas” em Seul para ficar da altura de político e divide opiniões

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

O canadense Justin Trudeau cumprimenta o sul-coreano Kim Jin-pyo em Seul. (Foto: Reprodução/CPAC)

Uma imagem do premiê do Canadá, Justin Trudeau, com as “pernas abertas” durante visita oficial à Coreia do Sul gerou repercussão nos últimos dias e tem dividido opiniões.

Com 1,88 metro, o político aparece em pé com as pernas um pouco abertas para ficar da altura do presidente da Assembleia Nacional coreana, Kim Jin-pyo, que, segundo a imprensa local, mede cerca de 1,70 metro.

Antes de ir para o encontro do G7 no Japão, Trudeau, acompanhado de uma delegação de ministros, foi a Seul para celebrar o 60º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países e assinar acordos econômicos.

Antes de fazer um discurso na Assembleia Nacional coreana, na quarta-feira (17), o canadense posou para fotos com políticos locais.

Ao darem um aperto de mãos, Kim, durante os cliques dos fotógrafos, ficou na ponta dos pés para brincar com a diferença de quase 20 centímetros nas alturas dos dois líderes.

O canadense reagiu com bom humor e se abaixou um pouco. Kim, então, desceu da ponta dos pés e, em seguida, Trudeau, momentaneamente, abriu um pouco as pernas enquanto apertava a mão do sul-coreano para ficarem da mesma altura.

A cena inusitada provocou risos entre os dois políticos e os presentes.

No geral, a imprensa coreana rasgou elogios ao gesto de Trudeau. O canal Chosun descreveu a cena como “comovente”, e a emissora YTN sugeriu que o premiê canadense tem uma “mentalidade carinhosa”.

O jornal canadense conservador True North, no entanto, divulgou que Trudeau protagonizou mais uma vez o que chamou de “momentos embaraçosos” no exterior.

