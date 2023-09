Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 7,5 mil vagas de emprego disponíveis

17 de setembro de 2023

O setor da indústria é responsável por 37% das vagas permanentes, seguido pelo comércio com 28% Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasília) Foto: Agência Brasil

As agências FGTAS/Sine disponibilizam 7.576 vagas a partir desta segunda-feira (18). Do total, 6.923 são permanentes, 572 temporárias, 53 para jovem aprendiz e 28 para estágio.

O setor da indústria é responsável por 37% das vagas permanentes, seguido pelo comércio com 28%. Os recrutadores não exigem experiência em 76% das oportunidades e, em 21%, também não exigem escolaridade.

Porém, para 28% das vagas, é necessário ter Ensino Médio completo e, para 25%, Fundamental completo. Sobre a remuneração, em 45%, o salário fica entre dois e três salários mínimos e, em 24%, varia de um e meio a dois.

Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades, presencialmente, podem procurar a unidade mais próxima e levar documento de identificação com CPF e foto. Na oportunidade serão cadastrados no sistema e, aqueles que tiverem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas, receberão carta de encaminhamento para participar dos processos seletivos.

A relação de endereços das unidades está disponível no site. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Agências FGTAS/Sine com os maiores números de oportunidades abertas permanentes no RS

. Erechim (811)

. Porto Alegre (453)

. Nova Santa Rita (259)

. Garibaldi (242)

. São Leopoldo (177)

Ocupações com os maiores números de vagas abertas permanentes

. alimentador de linha de produção (1.477)

. operador de caixa (348)

. vendedor de comércio varejista (294)

. repositor de mercadorias (223)

. auxiliar de logística (213)

. faxineiro (208)

. auxiliar nos serviços de alimentação (148)

. atendente de lojas e mercados (133)

. trabalhador polivalente da confecção de calça (122)

. embalador a mão (119)

Vagas em Porto Alegre e Região Metropolitana

Na Capital e Região Metropolitana, as agências FGTAS/Sine tem 2.039. Do total de oportunidades 34% é para setor de serviços, 69% não exigem experiência e 40% exigem Ensino Médio completo.

Cidades com maior número de vagas na Região Metropolitana

. Porto Alegre (453)

. Nova Santa Rita (259)

. São Leopoldo (177)

. Novo Hamburgo (89)

. Igrejinha (88)

. Gravataí (85)

Ocupações com as maiores quantidades de vagas abertas

. alimentador de linha de produção (231)

. auxiliar de logistica (187)

. operador de caixa (178)

. vendedor de comércio varejista (66)

. trabalhador polivalente da confecção de calça (65)

. pedreiro (63)

. auxiliar nos serviços de alimentação (62)

. repositor de mercadorias (60)

. mestre (indústria de madeira e mobiliário) (40)

. ajudante de motorista (38)

