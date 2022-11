Tecnologia Saiba como funcionam as comunidades do WhatsApp

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O WhatsApp permite criar Comunidades com grupos de interesse para melhorar a comunicação entre pessoas (Foto: Reprodução/WhatsApp)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você já sabe como funcionam as comunidades do WhatsApp? O novo recurso do mensageiro se assemelha a um super grupo e visa reunir pessoas sob a mesma estrutura para tornar a comunicação mais eficiente, além da adição de ferramentas avançadas para os administradores.

As Comunidades do WhatsApp amplificam a visão de grupos que conhecemos e utilizamos no mensageiro todos os dias. Agora, é possível formar agrupamentos de pessoas em comum para mantê-las em um mesmo ambiente e grupos menores para outros assuntos específicos.

Ou seja, administradores de uma Comunidade podem enviar avisos a todos os participantes, assim como criar e controlar os grupos internos. Isso pode ser bastante útil para pessoas que lidam com gerenciamento de pessoas, como síndicos de prédio, donos de loja, diretores de escola, para enviar avisos importantes e melhorar a produtividade.

Algumas das funções da Comunidade, que podem estar inclusas em outros recursos do WhatsApp, incluem:

— Reações: é possível reagir com emojis em balões de mensagens enviadas por outras pessoas;

— Mensagens apagadas pelos administradores: os admins de uma Comunidade podem apagar mensagens de qualquer participante;

— Compartilhamento de arquivos pesados: o WhatsApp permite até 2 GB para usuários enviarem projetos, atividades e outros arquivos;

— Chamada de voz com muitos participantes: é possível realizar chamada de voz com até 32 pessoas.

É importante mencionar que as Comunidades do WhatsApp também são privadas com tecnologia de criptografia ponta a ponta. Assim, mesmo os pequenos grupos de interesse podem contar com a privacidade que o mensageiro disponibiliza nas conversas com outras pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia