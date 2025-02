Mundo Saiba o que é pneumonia bilateral, condição confirmada em novo boletim médico do Papa Francisco

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

A pneumonia é uma infecção - causada por bactérias, vírus ou fungos, em casos mais raros - respiratória que afeta o pulmão. Foto: Reprodução A pneumonia é uma infecção - causada por bactérias, vírus ou fungos, em casos mais raros - respiratória que afeta o pulmão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Vaticano informou nesta terça-feira (18) que o Papa Francisco foi diagnosticado com uma “pneumonia bilateral”, que exigiu um tratamento adicional. A pneumonia é uma infecção – causada por bactérias, vírus ou fungos, em casos mais raros – respiratória que afeta o pulmão. A forma mais comum da doença acomete apenas um lado do órgão. Mas, no caso do Papa, ambos os lados do pulmão foram afetados, o que torna a condição mais grave.

Ainda de acordo com o boletim médico, o pontífice está com uma “infecção polimicrobiana”, que “exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona”, o que indica uma infecção bacteriana. Em alguns casos, pode haver infecção simultânea por vírus e bactérias, mas não se sabe se esse é o caso do Papa.

“Exames laboratoriais, radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo. A infecção polimicrobiana, que surgiu num contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo”, diz o comunicado do Vaticano.

“Esta manhã ele recebeu a Eucaristia e, durante o dia, alternou o descanso com a oração e a leitura de textos. Ele agradece pela proximidade que vocês sentem neste momento e pede, com o coração agradecido, que vocês continuem rezando por ele”, conclui o comunicado.

Pela manhã, o diretor de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o Papa Francisco passou bem a noite, e não havia até então evolução no quadro. Ele está internado na Policlínica Gemelli, em Roma, onde fiéis estão reunidos do lado de fora fazendo orações.

Os principais sintomas da pneumonia são: catarro amarelado; febre alta; tosse e falta de ar. No caso de idosos, nem sempre há quadro de febre e, por isso, é recomendado levar ao hospital logo nas primeiras 24 horas de manifestação dos sintomas.

Em geral, a pneumonia bacteriana tem uma progressão mais rápida que a viral, com início abrupto dos sintomas e, geralmente, sem nenhum sintoma respiratório anterior.

O Pontífice está internado desde a sexta-feira passada por uma infecção respiratória, classificada pelos médicos na segunda-feira como uma “condição clínica complexa”, e a Santa Sé suspendeu suas atividades pelo menos até o final de semana.

A internação do Papa Francisco é a quarta em menos de quatro anos, e levanta novas questões sobre a saúde do argentino, de 88 anos, no momento em que ele tem uma intensa agenda ligada ao Jubileu de 2025 da Igreja Católica. Apesar de problemas respiratórios, dores no joelho e quadril e duas cirurgias recentes, em 2021 e 2023, ele não reduziu seu ritmo de trabalho e, além dos eventos no Vaticano, tem uma viagem prevista para a Turquia ainda em 2025.

Saiba o que é pneumonia bilateral, condição confirmada em novo boletim médico do Papa Francisco

