Brasil precisa vencer a Jamaica para seguir na Copa do Mundo Feminina. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

O Brasil só depende de si para avançar às oitavas de final. Com a derrota para a França, a Seleção Brasileira precisa, basicamente, vencer a Jamaica na próxima quarta-feira, 2, para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Hoje, o Brasil é terceiro do Grupo F, com três pontos, e somente as duas primeiras colocadas avançam às oitavas de final do torneio.

Em caso de empate com a Jamaica, o Brasil precisará torcer por uma improvável vitória de Panamá, que ainda não somou pontos e já está eliminado, sobre a favorita França na última rodada do grupo.

A Jamaica confirmou o favoritismo e venceu o Panamá no jogo que fechou a rodada neste sábado, 29, mesmo sem uma grande atuação. Com isso, o Brasil passa a ter a obrigatoriedade de vitória no confronto contra a equipe liderada por Khadija Shaw.

Favoritismo

A França lidera o Grupo F, da Copa do Mundo Feminina, com 4 pontos, até o momento. A Jamaica assumiu o segundo lugar após vencer o Panamá, por 1 a 0, também neste sábado. Já o Brasil ocupa a terceira posição.

O empate interessa mais para a Jamaica. Em caso de igualdade, a Jamaica garante a vaga nas oitavas de final, enquanto o Brasil tem que torcer por uma derrota da França – que enfrenta o Panamá – para avançar no saldo de gols.

Para ser líder do grupo, o Brasil precisa torcer por um tropeço da França. Além de vencer, a seleção brasileira precisaria de uma derrota ou um empate das francesas (que alcançariam no máximo cinco pontos) para ficar com a primeira colocação.

Retrospecto

Brasil e Jamaica já se enfrentaram duas vezes e o Brasil tem um retrospecto amplamente positivo. Em 2007, na fase de grupos dos Jogos Pan-Americanos, vitória por 5 a 0. Já em 2019, na fase de grupos da Copa do Mundo na França, triunfo por 3 a 0.

A Jamaica terá um grande reforço para o duelo contra o Brasil. Expulsa na primeira partida, Khadija Shaw, maior artilheira da história das Reggae Girlz e destaque do Manchester City (fez 31 gols em 30 jogos na última temporada), não enfrentou o Panamá, e volta contra a seleção brasileira.

