No momento, o Grêmio conta com três goleiros contratados desde o meio do ano passado. O argentino Marchesín tem sido o titular na posição, enquanto Rafael Cabral e Caíque são os reservas. Além deles, há Felipe Scheibig, formado nas categorias de base do clube.

Renato chegou a fazer um “rodízio” de goleiros, mas decidiu fixar Marchesín como titular. Além de Brenno, o Grêmio também emprestou os goleiros Gabriel Grando ao Cruzeiro e Adriel ao Bahia.