São tempos agitados para Lionel Messi. Enquanto o craque estava na Arábia Saudita para o amistoso do Inter de Miami com o Al Hilal, foi revelada a cifra milionária que o camisa 10 receberá por sua participação no Super Bowl de 2024. O astro argentino cobrou US$ 14 milhões (R$ 68,7 milhões) para estrelar um comercial de 60 segundos da empresa Michelob, segundo reportagem do jornal The New York Times.

A Michelob Ultra é uma cerveja americana que, aos poucos, está se tornando conhecida. A empresa quis investir pesado contratando o melhor jogador do mundo para ser protagonista de sua nova campanha publicitária.

No ano passado, a empresa pagou US$ 7 milhões (R$ 34 milhões) por um anúncio de 30 segundos no Super Bowl. Este ano, porém, quis contratar o capitão da seleção argentina para o comercial que aparecerá no intervalo da grande final do futebol americano, vista por uma média de 100 milhões de espectadores em todo o mundo.

Será a primeira vez que Messi aparecerá em uma propaganda durante o Super Bowl, fato que aumentará o impacto publicitário do argentino nos Estados Unidos e no resto do mundo.

Os organizadores do Super Bowl já tornaram pública a alegria de trabalhar com o recente vencedor da Bola de Ouro da Fifa.

“Ter o maior de todos os tempos, Lionel Messi, e o palco do Super Bowl para começar o ano de forma explosiva é algo que nos deixa extremamente entusiasmados”, disse Ricardo Marqués, vice-presidente de marketing do Ultra. “Messi dispensa apresentações. O poder que ele tem, o impacto que sua chegada a Miami teve no mundo do futebol, e muito mais, deixam claro para nós que ele é agora um símbolo cultural.”

Nas redes sociais, a marca americana já revelou alguns segundos do vídeo, onde Messi é visto brincando com uma bola e um cão na areia. As imagens também mostram a reação do jogador quando a cerveja para de sair da torneira.

A parceria de Messi com a Anheuser-Busch InBev, produtora da Michelob Ultra, começou em 2020. O comercial do Super Bowl faz parte de um investimento no futebol da marca de cerveja, que será patrocinadora global da Copa América, este ano, nos Estados Unidos. A expectativa é que o Ultra também esteja associado à Copa do Mundo que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá, quando a Argentina e Messi defenderão o título mundial.

O Super Bowl LVIII será disputado no próximo dia 11 de fevereiro no Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada, num duelo entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

