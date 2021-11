Porto Alegre Secretaria de Educação divulga calendário de 2022 e orientações às escolas de Porto Alegre

As aulas da rede municipal de ensino de Porto Alegre terão início em 9 de fevereiro para os estudantes.

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre divulgou nesta quarta-feira (17) o calendário previsto para o ano letivo de 2022. De acordo com o documento, as aulas da rede municipal de ensino de Porto Alegre terão início em 9 de fevereiro para os estudantes, devendo se estender até 23 de dezembro do ano que vem.

Ao todo, serão 200 dias letivos. Serão realizados encontros mensais de alinhamento, proporcionando momentos para reuniões pedagógicas e formações. Não estão previstos sábados letivos, a não ser como compensação de “pontes” em feriados, ao longo do próximo ano. “Esperamos que, com o avanço da vacinação, possamos aumentar cada vez mais a presencialidade nas nossas escolas, buscando recuperar as perdas ocasionadas pela pandemia”, afirmou a secretária Janaina Audino.

Junto da definição do calendário de 2022, a Smed também divulgou diretrizes às escolas, visando o encerramento do ano letivo de 2021. No documento, as equipes diretivas das escolas são orientadas sobre as solenidades de formatura e encerramento de ano; sobre as saídas pedagógicas; os conselhos de classe; a progressão e manutenção dos estudantes; a avaliação diagnóstica, bem como a entrega das Expressões de Resultados. Os registros, para efeito de finalização do ano letivo de 2021, deverão ser feitos até o dia 29 de dezembro, no Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial/Ensino Médio.

As escolas da rede municipal de ensino entram na reta final do ano letivo com uma boa afluência de alunos ao ensino presencial. Foram 27.054 estudantes presentes e 12.437 estudantes seguiram no sistema de retirada dos materiais impressos, conforme relatório mais recente, datado da última sexta-feira, 12, com informações de 100% das escolas da rede própria e comunitária (312). Considerada a necessidade de distanciamento, que impede a presença simultânea do total de alunos matriculados, esse número representa o comparecimento de quase 50% dos estudantes em um único dia.

