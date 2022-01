Política Sérgio Moro escolhe argentino como marqueteiro de campanha

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A expectativa é de que Moro (foto) já se reúna nesta semana com o argentino para traçar as primeiras estratégias de sua campanha eleitoral Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil A expectativa é de que Moro (foto) já se reúna nesta semana com o argentino para traçar as primeiras estratégias de sua campanha eleitoral. (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-juiz federal Sérgio Moro, do Podemos, escolheu o estrategista em comunicação Pablo Nobel para comandar o marketing de sua campanha ao Palácio do Planalto.

A definição foi confirmada pela assessoria de imprensa do candidato. A expectativa é de que ele já se reúna nesta semana com o argentino para traçar as primeiras estratégias de sua campanha eleitoral.

Paulo Nobel participou das campanhas do presidente argentino Alberto Fernández e de Daniel Scioli, que perdeu a eleição para Mauricio Macri, em 2015. O principal desafio do marqueteiro, na avaliação de lideranças nacionais do Podemos, será o de tentar suavizar a imagem formal do ex-juiz federal.

Além disso, a avaliação interna é de que Moro precisa aumentar seu repertório político e suas bandeiras partidárias, adotando um discurso mais enfático sobre inflação e vacinação, não apenas cobre combate à corrupção.

A última pesquisa Ipespe, divulgada na semana passada, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na frente no cenário estimulado para o primeiro turno com 44%, contra 24% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os ex-ministros Sergio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) apareceram empatados em terceiro lugar, com 8%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política