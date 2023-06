Rio Grande do Sul Setecentos quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos no Vale do Rio Pardo

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Foram encontrados alimentos sem procedência, principalmente carne e queijo, vencidos, com a rotulagem irregular e armazenados de forma inadequada

Agentes do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam 700 quilos de alimentos impróprios para o consumo em cinco estabelecimentos comerciais em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, na quarta-feira (21).

Todos os locais foram autuados e um deles teve o depósito interditado. As principais irregularidades encontradas foram alimentos sem procedência, principalmente carne e queijo, vencidos, com a rotulagem irregular e armazenados de forma inadequada.

Em um dos mercados vistoriados, os fiscais encontraram produtos de uso veterinário e medicamentos de uso humano sendo comercializados, prática proibida nesse tipo de estabelecimento. Os agentes também apreenderam soda cáustica e álcool 92,8°.

Além do MP, a operação contou com a participação de integrantes da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Vigilância Sanitária Municipal de Pantano Grande, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

