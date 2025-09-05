Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Sistema Ocergs recebe ministros na Expointer e apresenta demandas do cooperativismo

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, almoçaram na Casa do Cooperativismo após a abertura oficial nesta sexta-feira (5)

Foto: Divulgação/Sistema Ocergs

A Casa do Cooperativismo da 48ª Expointer recebeu, nesta sexta-feira (5), os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para um almoço com cooperativas e entidades, seguido de reunião a respeito da renegociação das dívidas dos produtores rurais. Eles foram recebidos pelo presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, e pelo gerente de Relações Institucionais e Sindicais do Sistema Ocergs, Tarcísio Minetto, que contaram com o apoio da Fecoagro/RS na articulação da pauta.

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, e o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Edivilson Brum, também estiveram presentes, junto a demais autoridades e entidades como Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag-RS), Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do RS (Simers), Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), além das cooperativas de crédito Sicredi, Sicoob e Cresol, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banrisul.

Pela manhã, o governo federal anunciou um pacote de socorro de R$ 12 bilhões aos agricultores endividados que tiveram sua produção impactada por adversidades climáticas. A medida vale para todos os produtores do Brasil que registraram perdas de safra, contemplando associados a cooperativas. A reunião na casa do Sistema Ocergs na feira teve por objetivo esclarecer dúvidas a respeito da medida e apresentar sugestões de melhoria.

“Reconhecemos o esforço do governo, que buscou fazer o máximo possível. Agora, o fundamental é aplicar rapidamente as medidas já anunciadas, que serão enquadradas em linhas para pequenos, médios e grandes produtores. Posteriormente, buscaremos a ampliação desses recursos, para contemplar todos os produtores. Sabemos que o volume necessário é maior, mas já contamos com o compromisso dos dois ministros para que trabalhem junto conosco num projeto de ampliação”, ressaltou o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

Outra demanda apresentada aos ministros pelo presidente do Sistema Ocergs foi a necessidade de algumas cooperativas de alongamento das passivos. “O ministro Fávaro foi receptivo às demandas das cooperativas e garantiu que existe espaço para avançarmos. Esse é um trabalho muito importante que faremos a partir de agora”, acrescentou Hartmann.

O financiamento das renegociações virá do Tesouro Nacional, que repassará os recursos para bancos públicos, privados e cooperativas de crédito, com o BNDES na estruturação. Serão R$ 12 bilhões em recursos diretos do Tesouro, além da entrada de aproximadamente R$ 20 bilhões em recursos próprios dos bancos, estimulados por incentivos tributários. De acordo com o ministro Carlos Fávaro, outras reuniões serão encaminhadas, a partir de agora, para garantir a implementação, entre elas uma reunião com o BNDES.

