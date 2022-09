Política Supremo determina que procuradoria eleitoral analise ataque à jornalista

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Vera Magalhães foi hostilizada pelo parlamentar após participar do debate com candidatos ao governo de São Paulo promovido pela TV Cultura Foto: Reprodução Vera Magalhães foi hostilizada pelo parlamentar após participar do debate com candidatos ao governo de São Paulo promovido pela TV Cultura. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou na noite desta quarta-feira (14) que a Procuradoria Eleitoral analise o caso envolvendo a jornalista Vera Magalhães e o deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos-SP).

Vera foi hostilizada pelo parlamentar após participar do debate com candidatos ao governo de São Paulo promovido pela TV Cultura nessa terça-feira (13). Em vídeos publicados pela jornalista e por outras testemunhas, é possível ouvir o candidato a deputado federal dizer: “Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da República?”

No despacho encaminhado à procuradoria, Moraes determina: “considerada a gravidade do ocorrido, determino o encaminhamento do referido link da matéria ao Excelentíssimo Senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral para que possa dar o devido encaminhamento ao Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, com o objetivo de ser analisada eventuais providências que entender necessárias”.

