Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Na manhã desta sexta-feira (21) o prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou o serviço das equipes que trabalham na rua Ramiro Barcelos, no bairro Floresta.

Juntamente com o diretor-geral do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), Darcy Nunes dos Santos, e os secretários municipais de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, e de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, Marchezan conversou com os trabalhadores na obra, que apresentaram a nova tecnologia adotada para aumentar a durabilidade do concreto ao redor das tampas de ferro, acabando com os buracos gerados pelo desnível na via e garantindo mais segurança para veículos em trânsito.

De acordo com o prefeito, a cidade mantinha esse serviço exclusivamente de forma emergencial para pontos críticos e agora passa a ser de forma preventiva, essencial para proteger as pessoas e o meio ambiente. “A ideia é entregar um legado estrutural para a cidade. O pavimento vai acompanhar o mesmo nível da tampa, com um novo tipo de estrutura pré-pronta, mais durável, que previne solavancos dos veículos no trânsito e evita infiltração ao seu redor. O serviço é parte de uma visão maior de zeladoria da cidade, que inclui também o recapeamento funcional e estrutural das vias, a pintura de meios-fios e a capina e roçada de praças”, explicou Marchezan.

O diretor-geral do Dmae explica que os poços de visita das infraestruturas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial são estruturas de engenharia com relativa profundidade, às vezes de até seis metros, necessárias para atividades de desentupimento e desobstruções.

“Realizamos um levantamento técnico para identificar os 200 tampões com desnível crítico na via ou exigência de substituição. Até o momento, foram niveladas 22 tampas em trecho da avenida Mauá”, afirmou Darcy Nunes.

Como é feito

Em cada ponto, a equipe realiza um corte no asfalto, remove a tampa com escavação ao redor, reforça a base no entorno e assenta o conjunto da laje de suporte e a tampa de ferro embutida. Por último, são feitos os acabamentos e arremates. A liberação para as obras em ruas de grande fluxo depende da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A Smim (Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) já notificou empresas de telefonia, tais como a Claro, Vivo, GVT e Oi para fazerem reparos e manutenção em tampas sob responsabilidade privada. A Oi começou os reparos em cerca de 296 tampas apontadas pela prefeitura, em outubro de 2019, e a previsão é de que a execução destas demandas ocorra até agosto deste ano.

