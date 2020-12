Geral Thiago Mendes pede desculpas a Neymar após uma entrada muito forte no atacante do PSG, que deixou o gramado de maca e chorando

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Thiago Mendes acertou uma “tesoura” em Neymar. (Foto: Reprodução/Twitter/@PSG_inside)

Autor da dura falta sofrida por Neymar no domingo (13), o volante brasileiro Thiago Mendes pediu desculpas nesta segunda-feira (14) pela entrada forte, no duelo entre PSG (Paris Saint-Germain) e Lyon, em rodada do Campeonato Francês. O atacante deixou o gramado de maca e virou motivo de preocupação para o PSG.

“Boa noite, pessoal, gravando esse vídeo para pedir desculpas ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. E, assim como o povo brasileiro, também admiro o futebol dele e espero que nada de grave tenha acontecido. Que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez os meus sinceros pedidos de desculpas”, disse o volante, que tem passagem pelo São Paulo.

A falta aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Thiago Mendes acertou uma “tesoura” em Neymar, que ficou caído no gramado sentindo muitas dores e pediu atendimento médico. Depois dos primeiros socorros, saiu de maca chorando. O tornozelo esquerdo do jogador do Paris Saint-Germain ficou preso na “tesoura” dada pelo compatriota.

O volante do Lyon recebeu inicialmente o cartão amarelo. Mas o árbitro Benoit Bastien foi chamado para rever o lance no monitor de vídeo e, após consultar o VAR, rapidamente decidiu mudar a sua decisão e expulsou o atleta brasileiro.

Lesão no tornozelo

O Paris Saint-Germain sentiu certo alívio ao saber nesta segunda-feira que a lesão no tornozelo de Neymar não foi tão grave quanto se imaginava.

Mas, felizmente para Neymar e seu clube, o boletim médico do PSG informou que o primeiro exame do brasileiro foi “tranquilizador”, dizendo que ele torceu o tornozelo em vez de fraturá-lo e que passará por mais exames nos próximos dois dias.

A notícia significa que Neymar deve se recuperar a tempo para a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra seu antigo clube, o Barcelona, em fevereiro.

Será o primeiro encontro do brasileiro com o time catalão desde sua saída em 2017 por um valor recorde de 222 milhões de euros.

“Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins”, escreveu o atacante no Instagram. “Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível.”

O pai de Neymar, por sua vez, disse que seu filho precisa de mais proteção. “Até quando? Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência! Por que não inibir no início, na primeira, por que esperar a 7ª, a 8ª, a 9ª falta?”, afirmou ele no Instagram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

