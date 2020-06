Esporte Treinos estão autorizados em Porto Alegre mesmo na bandeira vermelha

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Leite divulgou liberação em live nesta segunda. Foto: Reprodução Leite divulgou liberação em live nesta segunda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os treinos da dupla Grenal e do São José estão autorizados mesmo na bandeira vermelha, conforme relato do governador Eduardo Leite durante live nesta segunda-feira (22), quando atualizou orientações para municípios em virtude do coronavírus e do distanciamento controlado. Estão permitidos treinos individualizados, sem trabalhos coletivos.

“Estamos colocando a possibilidade de atendimento individualizado tanto nos clubes quanto nas academias. Os atletas precisam manter seu condicionamento físico. Entendemos que é uma atividade profissional que se desenvolve, e eles precisam manter este condicionamento, por isso passamos a permitir os treinos na bandeira vermelha”, disse Leite durante a live, que contou com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Dessa forma, outros clubes participantes do Campeonato Gaúcho também poderão retornar as atividades, dependendo apenas dos prefeitos de cada cidade, que conforme lembrou o governador, podem ser “mais restritivos” que o Estado.

