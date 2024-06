Colunistas Troca dos líderes

Por Leandro Mazzini | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O senador Jaques Wagner (PT-BA). (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) não é mais o conselheiro preferido do presidente Lula da Silva no Palácio. Ele está chateado com o desempenho do amigo na Casa, contam palacianos. Um ministro comenta que o senador é distraído e que está impondo derrotas ao Governo. Outro ministro afirma que o líder senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP) está na fila da degola. O Barba os segura pela amizade, e porque qualquer mexida agora, antes da minirreforma ministerial de Janeiro, antecipará brigas incalculáveis. A troca dos líderes no Senado e Câmara está decidida. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi incumbida também das tratativas.

Confusão lotérica

O poderoso setor de jogos online está olhando com incredulidade e desânimo as seguidas suspensões da licitação da Loteria do Governo de Minas Gerais. O caso vai parar na Justiça. Há comentários de briga entre sócios da atual operadora.

Aero Formigueiro

O saguão do piso inferior do Aeroporto de Congonhas, no coração de São Paulo e tido como o mais cobiçado do País pelas companhias, ganhou apelido de “formigueiro”. É fato diário: são portões colados no embarque remoto num saguão bem pequeno, filas intermináveis durante o dia e a noite, e passageiros apertados em pé sem mais opções de poltronas. E a ANAC é leniente com isso. Antes havia poucos portões ali.

Delação & leniência

O ex-presidente da Câmara e hoje advogado João Paulo Cunha tem defendido para deputados que a melhor alternativa para evitar abusos em delações é apoiar a ADPF 1051 no STF, em vez de gastar energia com o PL que proíbe delação de réu preso. A ação tem como relator o ministro André Mendonça e é direcionada ao regramento dos acordos de leniência. Mas as regras poderiam também modular também as delações.

Alô, professor

A greve de professores do tradicional Colégio Pedro II do Rio, da rede federal de ensino, começou a incomodar os pais de alunos. Um deles escreveu uma carta, à qual tivemos acesso, se solidarizando com a classe mas pedindo mais diálogo em diferentes frentes como entrada do MPF, conselho tutelar e até a imprensa nas reuniões, em busca de uma solução junto ao Governo para a garotada e mestres voltarem à sala de aula.

Mercado aquecido

Brasília continua uma das capitais mais chamativas para o setor imobiliário no País, desde imóveis de alto padrão até para classes C e D. O anúncio a ser feito na quinta-feira pela Construtora Paulo Octávio confirma: vêm aí mais seis grandes obras do grupo com valor geral de vendas (VGV) de R$ 1 bilhão.

(Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/troca-dos-lideres/

Troca dos líderes

2024-06-18