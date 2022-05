Mundo Ucrânia tem mais de oito milhões de deslocados internos, diz ONU

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Do total, 63% são mulheres e quase metade saiu a partir da região leste; 5,9 milhões de pessoas deixaram o país. Foto: Reprodução Do total, 63% são mulheres e quase metade saiu a partir da região leste; 5,9 milhões de pessoas deixaram o país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais de 8 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas e encontrar abrigo em outros lugares da Ucrânia, devido à invasão russa que começou em fevereiro 24 de fevereiro, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma das agências da ONU. Além dos deslocados internos, 5,9 milhões de ucranianos saíram do país.

O número da OIM para os deslocados internos do conflito inclui dados até 3 de maio e representa um aumento na comparação com os 7,7 milhões de pessoas registradas em 17 de abril.

“As necessidades dos deslocados internamente e de todos os afetados pela guerra na Ucrânia aumentam a cada hora que passa”, afirmou o diretor-geral da OIM, António Vitorino.

Dos deslocados internos, 63% são mulheres e quase metade saiu a partir do leste do país, onde está concentrada a ofensiva russa.

As estimativas são de que mais de 3,9 milhões de pessoas fugiram de suas casas no leste, 1,65 milhão na região de Kiev e 1,3 milhão no norte do país.

De acordo com o balanço, 36% dos deslocados, ou seja, 2,9 milhões de pessoas, estão em lugares relativamente seguros no oeste do país.

