Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

O trabalho iniciou na última semana de abril Foto: Divulgação O trabalho iniciou na última semana de abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma parceria entre o Instituto de Química da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e a UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre) possibilita a transformação de bebidas alcoólicas, apreendidas pela Receita Federal, em álcool em gel 70%.

O trabalho iniciou na última semana de abril, com o recebimento de mil litros de misturas de bebidas no Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos do instituto.

O processo inicia com a análise das bebidas apreendidas, que possuem diferentes teores alcoólicos e graus de pureza. A partir dessas informações, a equipe da UFRGS destila as substâncias e obtém soluções aquosas de etanol, que também passam por análise. O etanol é, então, repassado para a equipe da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que faz a transformação para álcool em gel 70% e doa o produto a instituições de saúde do Estado.

Nem todas as bebidas alcoólicas podem ser usadas nesse processo. Cerveja, vinhos e espumantes não são adequados, conforme os especialistas.

