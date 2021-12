Porto Alegre Última semana do ano tem 613 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Destaque para o setor da construção civil nas vagas da semana Foto: Alex Rocha/PMPA Destaque para setor da construção civil nas vagas da semana. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 613 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é das 8h às 17h. Na sexta-feira (30), será até as 12h. Um dos destaques são 100 vagas para encanador, 100 para montador de estruturas metálicas e 51 para assistente de vendas.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Empresários

A unidade do Sine Municipal convida empresas para participar da ação especial programada para o mês de janeiro, com ofertas de vagas de emprego específicas para o Feirão de Empregos, que será realizado no dia 29, das 8h30 às 17h, destinado a moradores da Lomba do Pinheiro. A ação será no espaço Estação Cidadania, na Estrada João de Oliveira Remião, 5250, bairro Lomba do Pinheiro.

O Sine realizará a intermediação da mão de obra, encaminhando o trabalhador para possível entrevista de emprego. Também haverá estrutura para entrevistas no local, se a empresa preferir. Empresários interessados encaminhar vagas para o e-mail: sine@portoalegre.rs.gov.br. O telefone (51) 3289-4820 fica à disposição para mais esclarecimentos.

Confira as vagas da semana:

Açougueiro- 2

Ajudante de eletricista- 10

Ajudante de obras- 10

Almoxarife-20

Analista ambiental-1

Armador de estrutura de concreto-20

Armador de estrutura de concreto armado-10

Assistente de vendas- 51

Atendente balconista-5

Atendente de lanchonete-7

Auxiliar contábil-1

Auxiliar de almoxarifado-10

Auxiliar de limpeza-11

Auxiliar de linha de produção-2

Auxiliar de logistica-15

Auxiliar de pedreiro-20

Auxiliar financeiro-10

Auxiliar jurídico-10

Azulejista-20

Camareira de hotel-1

Carpinteiro-20

Comprador-1

Consultor de vendas-3

Costureira em geral-1

Cozinheiro geral-3

Eletricista-40

Encanador-100

Encarregado de obras-10

Frentista-1

Impressor flexográfico-1

Instalador hidráulico-3

Jardineiro-1

Marceneiro-3

Médico do trabalho-1

Mestre de obras-5

Montador de estruturas metálicas-100

Motorista de caminhão-tanque-1

Motorista entregador-10

Oficial de manutenção-1

Operador de cobrança-1

Operador de empilhadeira-3

Pedreiro-31

Pintor de obras-20

Porteiro-2

Representante comercial autônomo-1

Serralheiro-4

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares)-4

Vendedor interno-3

