Economia Valores a receber: R$ 7,3 bilhões ainda podem ser resgatados em sistema do Banco Central

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Conforme a instituição, 63,43% dos resgastes devem ser de até R$ 10. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira (8) que pelo menos R$ 7,3 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), serviço do Banco Central no qual é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição.

Segundo o BC, desse total, estão disponíveis:

R$ 5,86 bilhões para 38,2 milhões de CPFs; e

R$ 1,46 bilhão para quase 3 milhões de CNPJs.

Conforme a instituição, 63,43% dos resgastes devem ser de até R$ 10.

Entre R$ 0,00 e R$ 10: 63,43%

Entre R$ 10,01 e R$ 100: 24,92%

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000: 9,9%

Acima de R$ 1.000,01: 1,75%

Número de beneficiários por faixa de valor a receber:

entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.741.808 beneficiários

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 11.683.264 beneficiários

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.642.044 beneficiários

acima de R$ 1.000,01: 820.075 beneficiários

De acordo com o BC, o beneficiário com valores a receber em mais de uma faixa é contado mais de uma vez. Até setembro, quase R$ 5,2 bilhões já tinham sido resgatados. O único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores é o do Banco Central. A consulta está disponível desde o dia 7 de março.

É importante ressaltar que, via sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, você precisará entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. Outra opção é criar uma chave e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade.

Após a consulta, é preciso entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar os procedimentos.

2023-11-08