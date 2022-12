Política Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin diz que atos antidemocráticos são “coisa de menino mimado”

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Foto: Reprodução de TV

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que atos antidemocráticos são “coisa de menino mimado”.

“Atentar contra a democracia é crime e deve ser tratado dessa forma. Tem que ter paciência, o Executivo, resiliência. Isso é coisa de menino mimado, que perde o jogo, pega a bola e leva embora”, afirmou Alckmin na quinta-feira (08).

A declaração foi dada após ele ter sido questionado sobre os atos do presidente deposto do Peru, Pedro Castillo, que tentou dissolver o Congresso do país, e também sobre atos os protestos contra o resultado da eleição presidencial que ocorrem no Brasil.

Conforme o vice eleito, a democracia deve ser um princípio básico da sociedade. “Democracia é um valor, um princípio basilar. Eu, estudante de medicina, me filiei ao velho MDB para ajudar na redemocratização do País. Autocracia é um governo pessoal, de vontade pessoal, e democracia é o povo”, disse. Alckmin também afirmou que o processo de fazer um ajuste fiscal nas contas públicas “é interminável”. Segundo o futuro vice-presidente, a meta do governo deve ser sempre procurar “fazer mais com menos verba”. As declarações foram dadas em entrevista à GloboNews.

