Por Jocelin Azambuja | 6 de março de 2025

A internet é, sem dúvida, um avanço maravilhoso nas relações comerciais, sociais e na vida de cada um. Mas, também, são muitas as reflexões e interrogações que devem haver em nosso dia a dia.

Muitas coisas foram facilitadas no trabalho, nas famílias e na sociedade, ganhos em acesso e agilidade. Porém, muitos questionam essas relações com o uso da internet.

Na área do trabalho existem muitas discussões. O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu que os funcionários públicos têm que voltar a trabalhar presencialmente. Já vimos muitas empresas nacionais e internacionais tomarem a mesma decisão com o fim do Home Office assim como ainda vemos muitos funcionários públicos e privados, mantidos nessa modalidade aqui no Brasil.

Muitos talvez não tenham se dado conta da profundidade dessas decisões, principalmente as que vem de um país modelo como os Estados Unidos da América que tem influências no mundo inteiro, em especial na área do trabalho.

Olhamos para o nosso país, que com a pandemia adotou o home Office para muitas atividades, o ambiente virtual para as aulas e começou a surgir muitos questionamentos.

A sociedade deve saber que hoje muitos trabalhadores, especialmente na área pública, viajam pelo país e o pelo mundo trabalhando em home office, como tem divulgado a mídia.

Muitas empresas aqui do Brasil começaram a chamar seus empregados para voltar a trabalhar presencialmente.

Na minha área, do direito, acabaram com os processos físicos, os juízes em grande parte não querem mais audiências presenciais com o apoio de promotores que também estão satisfeitos. Os advogados encontram os foros vazios, os cartórios das varas só atendem por meio eletrônico, acabou o contato do advogado com servidores, com seus colegas no fórum e a comunidade, as audiências eventualmente são presenciais. Enfim, não existem mais relações pessoais e profissionais diretas, só on line.

Outro dia fui ao fórum e por um milagre encontrei um colega de turma que me abraçou efusivamente e ficamos refletindo sobre essa distância assustadora. Ficamos a nos perguntar: para que tantos prédios e novos fóruns se os advogados hoje lutam com a OAB para ter o direito de fazer, por exemplo, a sustentação oral presencial nos processos, pois magistrados querem que mandem vídeos com a sustentação oral. Outro dia, um jovem advogado me disse que os últimos anos do seu curso foram feitos online e que não se sente com uma formação adequada que o permita exercer a advocacia.

Enfim, a situação está cada vez mais difícil. Qual o futuro das relações profissionais e sociais de nossa sociedade, não teremos mais contato pessoal só nas redes sociais? Não olharemos nos olhos das pessoas, só através das câmeras?

Jocelin Azambuja – advogado www.jocelinazambuja.com.br

