Mundo Visa e Mastercard bloqueiam instituições financeiras russas após sanções

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

As duas empresas de cartões de crédito doarão, cada uma, 2 milhões de dólares a causas humanitárias. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil As duas empresas de cartões de crédito doarão, cada uma, 2 milhões de dólares a causas humanitárias. (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

As empresas de cartões de pagamento dos Estados Unidos Visa e Mastercard bloquearam algumas instituições financeiras russas de sua rede, cumprindo as sanções do governo impostas pela invasão da Ucrânia por Moscou.

A Visa disse que está tomando medidas imediatas para garantir o cumprimento das sanções aplicáveis, acrescentando que doará US$ 2 milhões para ajuda humanitária. A Mastercard também prometeu contribuir com US$ 2 milhões.

“Continuaremos a trabalhar com os reguladores nos próximos dias para cumprir totalmente nossas obrigações de conformidade à medida que evoluem”, disse a Mastercard em comunicado separado.

As sanções do governo exigem que a Visa suspenda o acesso à sua rede para entidades listadas como Cidadãos Especialmente Designados. Os Estados Unidos adicionaram várias empresas financeiras russas à lista, incluindo o banco central do país e o segundo maior credor VTB (VTBR.MM).

No sábado, EUA, Grã-Bretanha, Europa e Canadá anunciaram novas sanções à Rússia – incluindo o bloqueio do acesso de certos credores ao sistema de pagamentos internacionais Swift.

Os russos correram para os caixas eletrônicos e esperaram em longas filas no domingo e na segunda-feira, em meio a preocupações de que os cartões bancários pudessem deixar de funcionar ou que os bancos limitariam saques em dinheiro.

A Rússia chama suas ações na Ucrânia de “operação especial”.

Muitos bancos ocidentais, companhias aéreas e outros cortaram relações com a Rússia, chamando as ações do país de inaceitáveis. As nações europeias e o Canadá fecharam seu espaço aéreo para aeronaves russas.

