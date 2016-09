Inter enfrenta o Vitória-BA nesta quinta-feira no Beira-Rio

A situação do Inter no Campeonato Brasileiro é claríssima. Chegou o momento de o time definir que divisão irá disputar em 2017. Se o Colorado estará na Primeira Divisão ou se vai para experiência inédita na Série B. A equipe do técnico Celso Roth é 16ª colocada, com 27 pontos, empatada com o Figueirense, um dos quatro que estão na zona de descenso. A vantagem gaúcha é apenas nos critérios de desempate. Ou seja, vencer o Vitória-BA às 21h desta quinta-feira (15) é mais do que uma necessidade. É uma obrigação. O Inter não tem mais espaço para vacilos.

Roth recebeu a boa notícia de que o zagueiro Paulão está recuperado de concussão cerebral. Com isso, o central volta ao time. Geferson fará a lateral direita na ausência do suspenso Artur. Mesmo que a equipe seja carente de qualidade, será com os jogadores atuais que o Inter terá de se virar.

INTER

Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando, Geferson; Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon

Técnico: Celso Roth.

VITÓRIA

Caíque; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Euller; Willian Farias, Marcelo, Flávio e Cárdenas; Kieza e Marinho.

Técnico: Argel Fucks.

Local: Estádio Beira-Rio. Quando: Quinta-feira (15). Horário: 21h. Arbitragem: Emerson Luiz Sobral, com Francisco Chaves Bezerra Junior e Marlon Rafael Gomes de Oliveira (trio pernambucano). Na TV: PPV.

