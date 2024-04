Mundo Israel intensifica ataques aéreos na Faixa de Gaza em meio a alerta de invasão em Rafah

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

A guerra matou pelo menos 34.305 palestinos, disseram autoridades de saúde de Gaza nesta quinta. Foto: Reprodução

O governo de Israel intensificou ataques aéreos em Rafah, na Faixa de Gaza, após informar que retiraria civis da cidade e lançaria um ataque total, apesar dos avisos dos aliados de que isso poderia causar mortes em massa.

Médicos no enclave palestino sitiado relataram cinco ataques aéreos israelenses na cidade nesta quinta-feira (25) e que atingiram pelo menos três casas, matando seis pessoas, incluindo um jornalista local.

“Temos medo do que vai acontecer em Rafah. O nível de alerta é muito alto”, disse à Reuters Ibrahim Khraishi, embaixador palestino nas Nações Unidas.

“Alguns estão partindo, eles têm medo pelas suas famílias, mas para onde eles podem ir? Eles não estão sendo autorizados a ir para o norte e, portanto, estão confinados a uma área muito pequena.”

No sétimo mês de uma guerra aérea e terrestre contra o grupo islâmico Hamas, da Faixa de Gaza, as forças israelenses também retomaram o bombardeio das áreas norte e central do enclave, bem como a leste de Khan Younis, no sul.

O gabinete de guerra do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava realizando reuniões “para discutir como destruir os últimos vestígios, o último quarto dos batalhões do Hamas, em Rafah e em outros lugares”, disse o porta-voz do governo, David Mencer.

A guerra matou pelo menos 34.305 palestinos, disseram autoridades de saúde de Gaza nesta quinta. A ofensiva acabou com grande parte do enclave densamente povoado e amplamente urbanizado, deslocando a maioria de seus 2,3 milhões de moradores e deixando muitos com pouca comida, água ou cuidados médicos.

Israel disse que vai erradicar o Hamas após homens armados do grupo militante invadirem partes de Israel em 7 de outubro. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 253 feitas reféns, de acordo com os cálculos israelenses. O Hamas, apoiado pelo Irã, jurou a destruição de Israel.

A escalada dos alertas israelenses sobre a invasão de Rafah, o último refúgio para cerca de um milhão de civis que fugiram das forças israelenses mais ao norte no início da guerra, incitou algumas famílias a irem para a área costeira de al-Mawasi ou tentar chegar a pontos mais ao norte, moradores e testemunhas disseram.

Shaina Low, porta-voz do Conselho Norueguês de Refugiados, disse que parece haver menos pessoas em Rafah, que faz fronteira com o Egito. Ela disse que equipes no terreno disseram que as pessoas esperam uma invasão após o feriado da Páscoa judaica terminar em 30 de abril.

Um alto funcionário da defesa israelense disse na quarta-feira que Israel está prestes a retirar civis antes de seu ataque a Rafah e comprou 40 mil tendas que podem abrigar 10 a 12 pessoas cada.

Imagens de satélite de Mawasi entre Rafah, Khan Younis e o mar, uma área de praias de areia e campos e que se estende apenas cerca de 5 por 3 km, mostraram assentamentos significativos erguidos nas últimas duas semanas.

