59ª Procissão do Morro da Cruz será nesta sexta

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, confirma a realização do evento A Paixão de Cristo nesta sexta-feira (30). Espetáculo cênico-religioso, dirigido há 24 anos por Camilo de Lélis, tem início às 15h, no Santuário São José do Murialdo, no bairro Partenon. Esta edição será mais enxuta, embora conte com as tradicionais atrações do roteiro, como missa campal, procissão, crucificação e a ressurreição, que ocorre no alto do morro.

Este ano, o enfoque principal estará centrado no elemento religioso, segundo a prefeitura. Artistas amadores da comunidade do Morro da Cruz participam da procissão, que percorre 1,5 quilômetro, até o alto do morro. O trabalho do diretor e de alguns artistas profissionais será sem cachês, em solidariedade à continuação do evento que existe, sem pausas, desde 1960, e que não obteve recursos este ano.

O vereador Aldacir Oliboni interpreta, mais uma vez, o papel de Jesus Cristo na encenação, como faz desde 1981. “É um dos principais eventos da cultura popular de nossa cidade, que reflete os dias finais de um homem humilde, defensor da vida e dos mais pobres. Sem dúvida, será um momento de reflexão importante e de fé num futuro melhor para toda a humanidade”, disse o vereador no convite para o evento postado em suas redes sociais.

A Paixão de Cristo

Sexta-feira Santa – Início às 15h

Local: Morro da Cruz, bairro Partenon

Rua Vidal de Negreiros, 550, esquina rua 1º de Março – Santuário São José de Murialdo.

Programação

15h – Mensagem da Paixão – Santuário São José de Murialdo

15h30 – Bênção da Macela

16h30 – Procissão – início da caminhada pela rua Santo Alfredo

18h – Crucificação/ressurreição – Alto do Morro

Trajeto

A procissão parte da rua Vidal de Negreiros, esquina com 1º de Março, segue pela 1º de Março até a rua Santo Alfredo, vira à direita, seguindo pela rua Santo Alfredo até o topo do morro.

Trânsito

No dia do evento, a rua Vidal de Negreiros ficará bloqueada da rua Saldanha da Gama para cima (primeira quadra a partir da avenida Bento Gonçalves).

A linha 344 – Santa Maria – circula, a partir das 7h, no sentido Centro/bairro pela rua Martins de Lima e, no sentido bairro-Centro, pelas ruas Clemente Pereira e Martins de Lima. A rua Santo Alfredo fica bloqueada a partir da rua 1º de Março para cima.

Segurança

Além da Brigada Militar, há segurança particular que vigia os equipamentos (palcos e camarins) e faz o cordão de isolamento das cenas de rua.

Transporte

Ônibus Santa Maria – Linha 344 – ponto final Centro, na avenida Salgado Filho, 122.

Outras linhas de ônibus e lotação via Bento Gonçalves – descer na Estação Cristiano Fischer. Mais opções de transporte para a região: T-9 – ponto final na rua Albion, em frente à Carris. T-2, T-4 e T-11 passam pela confluência da avenida Bento Gonçalves/Aparício Borges/Salvador França.

Deixe seu comentário: