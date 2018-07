Vai sair a primeira chapa presidencial de 2018. O PSB está perto de indicar um vice de Ciro Gomes (PDT) e deve ser de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País. Trata-se de Marcio de Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte e amigo-aliado de Ciro há mais de 20 anos. Lacerda coordenou a primeira candidatura de Ciro ao Palácio do Planalto em 2002.

Nesta semana, há uma reunião entre o pré-candidato do PDT e o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Mas a situação local indefinida do PSB com o PT em Pernambuco, atual berço da cúpula socialista, pode prejudicar o anúncio da parceria.

Tudo indefinido

Por ora, nenhum outro partido de presidenciável – dos que serão mesmo candidatos – fechou aliança para um vice na chapa.

Preço da coalizão

Se passar ao segundo turno, Ciro poderá ganhar a adesão de partidos como PR, PRB, DEM e PPS, mas com um preço: não ter o PT na coalizão.

Outra

Após Ciro, Cid e Ivo (prefeito de Sobral), agora a irmã do trio Gomes estreia na política. No sábado, eles apresentaram a caçula Lia Gomes, candidata à Assembleia.

Tão perto…

A Coluna citou que Jair Bolsonaro (PSL) está isolado, “exército de um homem só” na sua pré-candidatura ao Planalto, apesar dos bons índices. Casos regionais que comprovam isso podem piorar sua situação. No Distrito Federal, o presidente do PSL, Newton Lins, vai apoiar o tucano Geraldo Alckmin.

…Tão longe

Lins aliou-se a Izalci Lucas (PSDB), pré-candidato ao governo do DF. Em Brasília, o candidato de Bolsonaro para o Palácio Buriti é o general da reserva Paulo Chagas (Patriota), que ainda tem o general Augusto Heleno candidato ao Senado.

Carminha longe

Causou estranheza a ausência da mineira Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), na posse do presidente do TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), desembargador Nelson Missias. Ela mandou representante.

Quase em casa

Para preservar vizinhos, Cármen evita a cidade natal desde a pichação de seu prédio em Belo Horizonte (MG) por simpatizantes de Lula da Silva. A limpeza e pintura ficaram prontas há dias.

Derrapou

O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que a concessionária ECO101 deverá rever o valor do pedágio da BR-101 em um trecho entre o Espírito Santo e a Bahia. A Corte constatou que a empresa ainda não investiu em obras nos 475,9 quilômetros de rodovia, determinadas no contrato. A decisão está com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Contra o tempo

A ANTT, de acordo com a decisão do TCU, terá 60 dias para elaborar com a ECO101 um cronograma de obras, como construção de passarelas e de vias vicinais.

Esplanada Esportes

O CEO do Flamengo, Bruno Spindel, organizou uma reunião com representantes de cinco clubes para criticar a condução pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) dos contratos de mídia exterior e publicidade. Chamou atenção dos participantes a presença do verdadeiro mentor da reunião, o consultor Hélio Viana, ex-empresário do Rei Pelé.

Muy amigos

Segundo amigos, Viana passa por dificuldades. Há dias, uma rodinha pagou a sua conta de caro jantar em um restaurante do Rio de Janeiro. A Coluna não conseguiu contato com ele.

Som do mico

Dois micos no evento Iate in Concert, no Yacht Club de Brasília, no sábado. Em baixa, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) chegou atrasado e abaixando-se entre as cadeiras. Não escapou de olhar atento. Foi anunciado pelo maestro Claudio Cohen e levou vaia.

Hein?!

Em outro momento, Cohen anunciou uma música composta pelo advogado e amigo Luiz Carlos Alcoforado. Ninguém entendeu, em razão de o advogado ser bom de banca, não de música clássica.

