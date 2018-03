A audiência do processo movido por uma atriz pornô contra o presidente norte-americano Donald Trump foi marcada para o dia 12 de julho

A audiência da ação judicial que a atriz pornográfica Stormy Daniels, apresentou contra o presidente norte-americano Donald Trump foi marcada para o dia 12 de julho. A informação consta em documentos judiciais publicados nessa quarta-feira pela imprensa do país.

Nesta data, um tribunal de Los Angeles, no Estado da Califórnia, examinará o recurso por meio do qual Stormy busca invalidar um acordo de confidencialidade sobre a suposta relação extraconjugal que manteve com Trump. O relacionamento entre ambos teria ocorrido entre meados de 2006 e o início de 2007, quando o bilionário Trump ainda não comandava o País, já era casado com Melania e o seu filho mais novo (Barron) era recém-nascido.

O advogado Michael Avenatti apresentou a ação em nome da atriz na semana passada. Com esse processo, ele pretende anular a combinação formal que a sua cliente assinou no final de outubro do ano passado com o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, dias antes da eleição de novembro de 2016, que deu ao líder republicano a vitória sobre a senadora democrata Hillary Clinton na corrida à Casa Branca.

Segundo a ação, esse acordo de confidencialidade não é válido, porque não conta com a assinatura do próprio Trump. E apesar da existência do acerto, a Casa Branca nega que tenha havido qualquer encontro sexual entre a bela e a fera – em 2006, ela tinha 26 anos e ele 59 anos.

Tratativas

No início desta semana, o advogado de Stormy Daniels propôs devolver os US$ 130 mil (R$ 424 mil) que ela recebeu no acordo de confidencialidade para não divulgar detalhes do suposto “affair”. Segundo notícia da rede de TV CNN, Michael Avenatti enviou um carta com a oferta ao advogado pessoal de Trump.

Na avaliação do defensor da atriz, a devolução do dinheiro daria fim ao acordo e permitiria que Clifford divulgasse os detalhes do caso, incluindo fotos e mensagens que ela tenha recebido do magnata. Avenatti pediu, inclusive, que seja indicada até esta sexta-feira uma conta bancária de Trump para que o valor seja depositado.

Os US$ 130 mil foram pagos pelo próprio Cohen a Stormy (cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford) como parte do acordo assinado em 28 de outubro de 2016, dez dias antes do pleito presidencial. O documento proíbe a atriz de divulgar detalhes sobre Trump.

Os dois lados travam atualmente uma batalha jurídica em torno do polêmico acordo. O advogado do presidente conseguiu uma medida judicial que proíbe Clifford de falar sobre o assunto. Em resposta, Avenatti ingressou na Justiça, argumentando que o documento não tem validade legal porque é assinado apenas por Cohen, sem o nome de Trump.

