A cantora Adele é a jovem mais rica do Reino Unido, com uma fortuna de 686 milhões de reais

A cantora Adele lidera pelo terceiro ano consecutivo a lista dos jovens de menos de 30 anos mais ricos do Reino Unido, com uma fortuna estimada de 147,5 milhões de libras (686 milhões de reais), seguida pelo também músico Ed Sheeran e pelo ator Daniel Radcliffe, de acordo com a revista Heat.

Conforme o ranking anual da publicação dos 30 jovens mais ricos do Reino Unido, o autor de sucessos como Thinking Out Loud e Shape of You acumula 94 milhões de libras (437 milhões de reais) e o eterno Harry Potter soma 87 milhões de libras (405 milhões de reais).

A atriz Emma Watson, de Harry Porter, Dev Patel, de Quem Quer Ser um Milionário, e John Boyega, conhecido por fazer o personagem Finn em Star Wars, também aparecem na lista de jovens milionários.

Ainda de acordo com o levantamento feito pela revista, todos os membros do extinto grupo musical One Direction (Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne e Zayn Malik) também estão entre os jovens mais ricos do Reino Unido. Adele não estará na lista de 2019, pois completará 31 anos em maio.

Confira lista com os 10 jovens artistas britânicos mais ricos, com até 30 anos: Adele (30 anos): 147, 5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 694 milhões); Ed Sheeran (27 anos): 94 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 442 milhões); Daniel Radcliffe (29 anos): 87 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 409 milhões); Harry Styles (24 anos): 58 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 273 milhões); Emma Watson (28 anos): 55 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 259 milhões); Little Mix: 48 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 226 milhões); Niall Horan (25 anos): 46 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 216 milhões); Louis Tomlinson (26 anos): 44 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 207 milhões); Liam Payne (25 anos): 43 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 202 milhões); Zayn Malik (25 anos): 37 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 174 milhões).

30 anos bem comemorados

Adele completou 30 anos em maio, e comemorou a data com uma festa temática inspirada no filme Titanic. Vestida como a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, a cantora britânica posou para fotos no topo de uma escadaria, dentro de um carro antigo e dançando com pessoas ao redor. Cada imagem faz referência a momentos icônicos do filme de James Cameron.

“Não tenho certeza do que vou fazer nos próximos 30 anos, uma vez que fui abençoada além das palavras até agora. Obrigada a todos por terem participado dos últimos 11 anos comigo”, escreveu Adele na legenda das fotos compartilhadas no Instagram. “Obrigada a minha família e amigos por me entreterem na minha paixão pelo filme Titanic. A noite passada foi a melhor da minha vida”, completou a cantora.

