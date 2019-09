Décima filha de Latino se declara após conhecer pai: “quero você pro resto da vida”

Bruna Morais, a décima e recém-descoberta filha de Latino, fez um post especial para o pai nas redes sociais nesta quinta-feira (19). No Instagram, Bruna relembrou o primeiro registro com o artista, e se declarou pela primeira vez a ele. O cantor soube da paternidade da jovem de 20 anos no início do ano, quando passou a ter contato com a ela.

“Esse dia ficará marcado na minha memória o segundo dia que conheci esse paizão, eu não quis conhecer o artista que você é, a fama que você tem, as musicas que você toca não! Eu conheci quem você é por dentro sua alma. Hoje tenho a certeza que você faz parte da minha vida. Deus nos mostra o tempo certo pra cada propósito, você é um propósito de Deus. Quero você pro resto da minha vida. Quero seu alto astral, suas brincadeiras, seu carinho, seu amor, eu te amo e quero te amar pra sempre, pai”, escreveu ela.

A jovem mora em São Paulo e soube que era filha há seis anos, quando a mãe resolveu abrir o jogo e contar quem era o seu pai. Bruna relatou o momento em um post no Instagram em março deste ano.

“Quando minha mãe me contou foi bem engraçado e assustador. Ela simplesmente me sentou na sala, colocou o DVD dele na televisão e falou: ‘Esse é o seu pai’. Eu: ‘Como assim? Eu tinha apenas 14 anos. Fiquei bem assustada, mas no final, ela me explicou tudo que aconteceu e choramos juntas. Foi bem emocionante e foi ali que eu tive a certeza que eu tinha um pai e senti no olha dela verdade e sinceridade”.

No entanto, ela só passou a ter contato com Latino no início do ano, após o cantor saber da existência dela. Latino tem tanta certeza que a jovem é sua filha que nem exigiu exame de DNA. Segundo Bruna, a reação do cantor ao descobrir mais uma herdeira foi bastante positiva.

“Foi muito além do que eu imaginava. Ele foi magnífico comigo, maravilhoso, me tratou super bem, foi carinhoso, sem palavras…”, disse ela.

