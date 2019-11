À espera de Guerrero, Zé Ricardo faz 2° treino com portões fechados no Beira-Rio

*Valéria Possamai

Na preparação para enfrentar o Corinthians, o Inter ganhou um reforço importante para a partida na Arena Itaquera. Paolo Guerrero ficará à disposição para a partida deste domingo, após o cancelamento de um dos amistosos da Seleção Peruana. Enquanto aguarda o seu camisa 9, o técnico Zé Ricardo comandou mais um treino, nesta sexta-feira, e mais uma vez com portões fechados, no estádio Beira-Rio.

Pela segunda vez seguida na semana, o time teve treino com portões fechados no estádio colorado. Apesar do mistério, a formação não deve ter surpresas no final de semana e com a liberação de Guerrero, o treinador terá a chance de repetir, pela primeira vez, uma mesma formação em dois jogos seguidos.

Com o retorno de Guerrero, que ainda terá a condição física avaliado pelos médicos, o provável time do Inter para enfrentar o Timão, tem: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro e William Pottker; Guerrero. Assim, repetindo a mesma base que venceu o Fluminense, no último final de semana.

Empatados nos mesmos 49 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, o confronto vale a briga direta pelo G-6.

Ainda neste sábado, o elenco colorado tem um último treino em Porto Alegre antes da viagem para São Paulo. A partida contra o Corinthians e ocorre no domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Itaquera.

