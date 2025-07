Inter Normativa da Fifa garante permanência de Vitinho no Beira-Rio até 2026

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

A continuidade do atacante agrada ao Inter, ao jogador e à sua família. Foto: Ricardo Duarte/Inter A continuidade do atacante agrada ao Inter, ao jogador e à sua família. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a ampliação da normativa que permite que jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia suspendam seus contratos de forma unilateral, o atacante Vitinho renovará com o Inter e permanecerá no Beira-Rio até junho de 2026.

Como o contrato do jogador com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, termina em 30 de junho de 2026, ele pode seguir no elenco colorado em custo adicional para o clube.

Devido a uma fratura no cotovelo esquerdo, o camisa 28 está no departamento médico, mas continua fazendo parte dos planos da equipe gaúcha para a recuperação no Campeonato Brasileiro e nas copas nacionais. Sua permanência até o fim do empréstimo agrada tanto à direção quanto à comissão técnica, comandada por Roger Machado.

Com o novo prazo, Vitinho poderá assinar um pré-contrato em dezembro, já que seu vínculo com a equipe ucraniana se encerra oficialmente em junho do próximo ano. A continuidade do atacante agrada ao Inter, ao jogador e à sua equipe de estafe.

