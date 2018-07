A família de Cristiano Ronaldo inaugura um restaurante em Gramado

A família do melhor jogador de futebol do mundo resolveu investir no Brasil, mais especificamente em Gramado. Com a presença de Dolores Aveiro, mãe do atacante português Cristiano Ronaldo, foi inaugurado na cidade de Gramado, na serra gaúcha, o restaurante Casa Aveiro by Dolores, que servirá receitas da culinária lusitana.

Além de Dolores, participou também a irmã do craque português, Kátia Aveiro, que idealizou o projeto junto com a mãe. Durante uma breve entrevista coletiva, Dolores afirmou que já foi cozinheira de um hotel. “Com amor que a gente transmite tudo que aprendemos”, relata.

A irmã do jogador conta que visitou Gramado pela primeira vez em dezembro do ano passado e gostou da cidade.

“Vim por outro projeto, alguns dos parceiros que felizmente são meus sócios sabiam do meu sonho, da minha vontade, e propuseram que eu construísse um restaurante português em Gramado”, explica Kátia. “Me apaixonei pela cidade. Acho que valeu a pena”, acrescenta.

O ex-técnico da seleção portuguesa Luiz Felipe Scolari também esteve presente na inauguração.

“É bom estar em um evento da família do Cristiano, pessoas que conhecemos bem. Humildade acima de tudo. Um lugar que Gramado precisava e que vai preencher uma lacuna que tínhamos aqui”, afirma Felipão.

O restaurante será o único estabelecimento gastronômico de culinária portuguesa da cidade, e também o primeiro restaurante da família do jogador no Brasil. A abertura ao público está prevista para ocorrer nesta segunda-feira (9), a partir das 11h.

O estabelecimento funcionará diariamente, das 11h à meia-noite, e traz no cardápio pratos típicos portugueses, com receitas exclusivas de Dolores, que já foi cozinheira e tem um livro de receitas publicado. A atividade da mãe de Cristiano Ronaldo, inclusive, sustentou a família durante a infância do craque, quando ainda morava em Funchal, capital da Ilha da Madeira.

Na decoração do estabelecimento, que une o moderno e o rústico, estão azulejos portugueses e fotografias da família. A ideia, conforme as idealizadoras, é exaltar um ambiente familiar, refinado e aconchegante.

Cristiano Ronaldo é o caçula dos Aveiro, seguido dos irmãos Kátia, Elma e Hugo. Um grande mural de azulejos que retrata a família é destaque na decoração do salão principal do restaurante.

O cardápio foi desenvolvido por Dolores e Kátia Aveiro, com a consultoria do chef Eduardo Natalício. Além de uma carta de vinhos com os melhores rótulos portugueses, o Casa Aveiro by Dolores vai oferecer diversas opções de pescados e carnes, com destaque para o Bacalhau à Brás, prato favorito de Cristiano Ronaldo, que foi rebatizado como “Bacalhau CR7”.

Outras iguarias portuguesas também serão servidas, como “Arroz de Polvo”, “Bacalhau às Natas” e o “Pica-Pau”, prato típico da Ilha da Madeira centrado em um suculento filé mignon. O restaurante também oferece petiscos e sobremesas variadas, como bolinho de bacalhau e pastel de nata.

O estabelecimento tem capacidade para receber 200 pessoas e fica localizado na Avenida Borges de Medeiros, 2507, a cerca de 200 metros da Rua Coberta.

