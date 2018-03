A feira de troca de livros e um encontro de leitura vão movimentar a biblioteca municipal de Porto Alegre neste sábado

Como parte da Semana de Porto Alegre, a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães, localizada no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (avenida Erico Verissimo, 307) promove neste sábado (24), das 14h às 18h, mais uma edição da Feira de troca de Livros. A proposta é de garantir a circulação dos livros que já fazem parte do acervo, ou que não encaixam na política de desenvolvimento de coleções da biblioteca. Assim, tanto a biblioteca, quanto os leitores podem ter os acervos renovados.

Ainda no sábado, às 16h, acontece na biblioteca mais um encontro Leia Mulheres. Desta vez, a obra é As Boas Mulheres da China – Xinran.

O #LeiaMulheresPOA é um clube de leitura focado em obras escritas por mulheres. O objetivo é fomentar a presença da mulher na literatura através da leitura e discussão de obras de autoria feminina. Além da realização de uma reunião mensal, o clube encaminha discussões virtualmente pelo Facebook. A participação é gratuita.

A Semana de Porto Alegre é apresentada pela Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Prefeitura de Porto Alegre e Companhia Zaffari, com patrocínio Caixa e Governo Federal. Agenciamento cultural Primeira Fila Produções. Realização da Prefeitura de Porto Alegre, financiada através do Pró-cultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Festa das artes

Também em comemoração ao aniversário de Porto Alegre as coordenações de Artes Plásticas e Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) prepararam a Festa das Artes. Uma celebração marcada por experimentações cênicas e visuais com uma série de performances criadas especialmente para esse evento e muita música. Participam artistas locais e alguns convidados de fora da cidade. Em uma noite especial para celebrar as artes visuais e cênicas e para celebrar a cultura de Porto Alegre.

As atividades terão início às 21h deste sábado. Serão compostos quadros vivos baseados nas obras do acervo da Pinacoteca Ruben Berta, misturado com música eletrônica por DJs, músicas executadas ao vivo por músicos performers, cenas de teatro e textos interpretados por atores. Como pano de fundo, mas não menos importante, vídeoarte serão projetados. Os artistas irão pensar, criar e ensaiar cenas especialmente para esse dia, para celebrar o teatro e as artes visuais.

Para compor um quadro vivo, foi selecionada a obra “Os caciques”, do artista Carybé que pertence ao acervo da Pinacoteca Ruben Berta. A partir desta pintura icônica (que participa da exposição “A ventura do Moderno”) os atores: Bruno Fernandes, Juçara Gaspar, Ângela Spiazzi, Cecé Pereira, Gabrielle Fleck, Kyky Rodrigues trarão seus personagens por meio de cenas de teatro, enquanto o artista Falcão conta trechos de “Navio Negreiro” de Castro Alves seguido da música “Índio” de Caetano Veloso que interpretada acompanhado por Arthur de Farias no piano. O mesmo grupo de atores e músicos fará performances que falam sobre o povo negro e homenageiam o teatro de máscaras e infantojuvenil.

A artista Carla Borba apresentará a performance “Cabeça de Terra” que apresenta um embate entre o corpo da artista e a natureza. A performance consiste na presença inquietante de uma mulher vestida elegantemente, porém com a cabeça coberta por terra. A ação envolve a presença incômoda dessa mulher entre o público e o corte do tecido que retém a terra, sugerindo o esvaziamento da cabeça. A artista revela seu rosto como avesso da terra, sugerindo que sua carne é terra, seu cérebro é mineral e seu olhar vislumbra o acúmulo de camadas geológicas de uma natureza devastada.

Já o vídeo “Como matar um artista Wie man einen Künstler tötet”, da artista Andressa Cantergiani. Mostra uma ação no tráfego das cidades de Porto Alegre e Berlin, fazendo uma analogia urbana das diferenças e conexões das duas cidades e do trabalhador de arte em ação em relação ao sistema, a autoria e a participação. A partir das perguntas como matar um artista, como matar o público e como matar a obra. A festa segue no embalo dos DJs 90s Hustla e Cocoa Mami (o Bronx).

